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https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-otsenka-effektivnost-obratnaya-svyaz-gosorgany-41289888.html
"Тайные клиенты" оценят эффективность обратной связи госорганов в Узбекистане
"Тайные клиенты" оценят эффективность обратной связи госорганов в Узбекистане
Агентство по противодействию коррупции будет проверять непрерывность работы "телефонов доверия" Call-центров государственных органов и организаций, а также телефонов, опубликованных на их официальных веб-сайтах
2023-11-28T16:19+0500
2023-11-28T17:18+0500
узбекистан
президент узбекистана
указ
агентство по противодействию коррупции
работа
госорганы
колл-центр
телефон доверия
общество
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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции будет проводить мероприятия "Тайный клиент" для оценки эффективности систем обратной связи и телефонов доверия в госучреждениях Узбекистана. Эта задача определена в соответствующем указе президента.Цель — проверка бесперебойности работы телефонов доверия call-центров госорганов и организаций, а также телефонов, номера которых опубликованы на их официальных веб-сайтах, эффективности обмена данными, функционирования обратной связи, включая ее оперативность и осуществление в установленные сроки.Мероприятия "Тайный клиент" ответственные сотрудники агентства будут проводить дистанционно, с использованием телефонных звонков, электронной почты и других средств связи.При этом категорически запрещается:Недостатки, выявленные в результате мониторинга, не являются основанием для привлечения к ответственности работников министерств и ведомств, за исключением случаев проявления работодателями личной инициативы.
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узбекистан обратная связь госорганы агентство по противодействию коррупции проверка работы телефоны доверия
узбекистан обратная связь госорганы агентство по противодействию коррупции проверка работы телефоны доверия

"Тайные клиенты" оценят эффективность обратной связи госорганов в Узбекистане

16:19 28.11.2023 (обновлено: 17:18 28.11.2023)
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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Агентство по противодействию коррупции будет проверять бесперебойность работы телефонов доверия call-центров государственных органов и организаций, а также телефонов, опубликованных на их официальных веб-сайтах.
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции будет проводить мероприятия "Тайный клиент" для оценки эффективности систем обратной связи и телефонов доверия в госучреждениях Узбекистана. Эта задача определена в соответствующем указе президента.
Цель — проверка бесперебойности работы телефонов доверия call-центров госорганов и организаций, а также телефонов, номера которых опубликованы на их официальных веб-сайтах, эффективности обмена данными, функционирования обратной связи, включая ее оперативность и осуществление в установленные сроки.
Мероприятия "Тайный клиент" ответственные сотрудники агентства будут проводить дистанционно, с использованием телефонных звонков, электронной почты и других средств связи.

"По результатам мероприятий в государственные органы и организации направляются обязательные к рассмотрению представления по улучшению и совершенствованию их деятельности в части обеспечения открытости", — говорится в тексте документа.

При этом категорически запрещается:
подкупать и склонять к совершению правонарушений, в том числе искусственно создавать спорные, конфликтные ситуации и допускать недостатки во время проведения мероприятий "Тайный клиент";
привлекать к проведению мероприятий "Тайный клиент" других лиц, кроме ответственных сотрудников Агентства;
посещать объекты изучения.
Недостатки, выявленные в результате мониторинга, не являются основанием для привлечения к ответственности работников министерств и ведомств, за исключением случаев проявления работодателями личной инициативы.
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