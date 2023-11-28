https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-otsenka-effektivnost-obratnaya-svyaz-gosorgany-41289888.html

"Тайные клиенты" оценят эффективность обратной связи госорганов в Узбекистане

"Тайные клиенты" оценят эффективность обратной связи госорганов в Узбекистане

Агентство по противодействию коррупции будет проверять непрерывность работы "телефонов доверия" Call-центров государственных органов и организаций, а также телефонов, опубликованных на их официальных веб-сайтах

2023-11-28T16:19+0500

2023-11-28T16:19+0500

2023-11-28T17:18+0500

узбекистан

президент узбекистана

указ

агентство по противодействию коррупции

работа

госорганы

колл-центр

телефон доверия

общество

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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции будет проводить мероприятия "Тайный клиент" для оценки эффективности систем обратной связи и телефонов доверия в госучреждениях Узбекистана. Эта задача определена в соответствующем указе президента.Цель — проверка бесперебойности работы телефонов доверия call-центров госорганов и организаций, а также телефонов, номера которых опубликованы на их официальных веб-сайтах, эффективности обмена данными, функционирования обратной связи, включая ее оперативность и осуществление в установленные сроки.Мероприятия "Тайный клиент" ответственные сотрудники агентства будут проводить дистанционно, с использованием телефонных звонков, электронной почты и других средств связи.При этом категорически запрещается:Недостатки, выявленные в результате мониторинга, не являются основанием для привлечения к ответственности работников министерств и ведомств, за исключением случаев проявления работодателями личной инициативы.

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узбекистан обратная связь госорганы агентство по противодействию коррупции проверка работы телефоны доверия