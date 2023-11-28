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https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-rabota-nad-kontraktom-stroitelstva-aes-zavershayetsa-41287312.html
Работа над контрактом по АЭС в Узбекистане почти завершена — глава Росатома
Работа над контрактом по АЭС в Узбекистане почти завершена — глава Росатома
Госкорпорация учла очень большую локализацию, отметила потенциал строительной сферы а также что Росатом находится в тесном сотрудничестве с Академией наук РУз
2023-11-28T15:16+0500
2023-11-28T15:44+0500
узбекистан
росатом
строительство аэс в узбекистане
алексей лихачев
форум
эксперт
наука
экономика
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ТАШКЕНТ. 28 ноя — Sputnik. Работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе выступления на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Отвечая на вопрос эксперта из Узбекистана, Бахтиёра Эргашева: "На каком этапе находится процесс подписания контракта: прогресс, топтание на месте или регресс", Лихачёв отметил, что это всё-таки прогресс.Глава Росатома также подчеркнул, что госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук Узбекистана.
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контракт по строительству аэс в узбекистане росатом алексей лихачёв госкорпорация научно-экспертный форум примаковские чтения прогресс топтание на месте регресс
контракт по строительству аэс в узбекистане росатом алексей лихачёв госкорпорация научно-экспертный форум примаковские чтения прогресс топтание на месте регресс

Работа над контрактом по АЭС в Узбекистане почти завершена — глава Росатома

15:16 28.11.2023 (обновлено: 15:44 28.11.2023)
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Госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук РУз.
ТАШКЕНТ. 28 ноя — Sputnik. Работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе выступления на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Отвечая на вопрос эксперта из Узбекистана, Бахтиёра Эргашева: "На каком этапе находится процесс подписания контракта: прогресс, топтание на месте или регресс", Лихачёв отметил, что это всё-таки прогресс.

"Мы провели ряд изыскательских работ на площадке, дали дополнительные предложения, в том числе, по малой мощности и подготовке кадров. Работа над контрактом продолжается достаточно интенсивно, и я думаю, что мы находимся недалеко от процесса подписания контракта", — рассказал Лихачёв.

Глава Росатома также подчеркнул, что госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук Узбекистана.
Дополнительная информация:

В декабре 2017 года между правительствами Узбекистана и России было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

В рамках реализации проекта, "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.

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