Работа над контрактом по АЭС в Узбекистане почти завершена — глава Росатома

ТАШКЕНТ. 28 ноя — Sputnik. Работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе выступления на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Отвечая на вопрос эксперта из Узбекистана, Бахтиёра Эргашева: "На каком этапе находится процесс подписания контракта: прогресс, топтание на месте или регресс", Лихачёв отметил, что это всё-таки прогресс.Глава Росатома также подчеркнул, что госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук Узбекистана.
Госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук РУз.
ТАШКЕНТ. 28 ноя — Sputnik. Работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе выступления на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Отвечая на вопрос эксперта из Узбекистана, Бахтиёра Эргашева: "На каком этапе находится процесс подписания контракта: прогресс, топтание на месте или регресс", Лихачёв отметил, что это всё-таки прогресс.
"Мы провели ряд изыскательских работ на площадке, дали дополнительные предложения, в том числе, по малой мощности и подготовке кадров. Работа над контрактом продолжается достаточно интенсивно, и я думаю, что мы находимся недалеко от процесса подписания контракта", — рассказал Лихачёв.
Глава Росатома также подчеркнул, что госкорпорация учла степень локализации в сфере, отметила потенциал строительной отрасли, а также тесное сотрудничество Росатома с Академией наук Узбекистана.
Дополнительная информация:
В декабре 2017 года между правительствами Узбекистана и России было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.
В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.
В рамках реализации проекта, "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.