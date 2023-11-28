Работа над контрактом по АЭС в Узбекистане почти завершена — глава Росатома

В декабре 2017 года между правительствами Узбекистана и России было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

В рамках реализации проекта, "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.