https://uz.sputniknews.ru/20231129/eaeu-strany-sotrudnichestvo-obrazovaniye-videomost-41306150.html

Как страны ЕАЭС сотрудничают в сфере образования — прямая трансляция

Как страны ЕАЭС сотрудничают в сфере образования — прямая трансляция

Участники видеомоста Sputnik рассказывают, как реализуется одно из стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года

2023-11-29T15:03+0500

2023-11-29T15:03+0500

2023-11-29T15:03+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

образование

сотрудничество

пресс-центр

москва

минск

астана

бишкек

ереван

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования" проходит в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Сотрудничество в сфере профессионального образования — в числе стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одним из механизмов развития сферы стало создание под эгидой ЕЭК Евразийского сетевого университета. Он способствует объединению и развитию научных, образовательных и культурных потенциалов государств - участников ЕАЭС, а также подготовке квалифицированных кадров по востребованным для единого рынка труда ЕАЭС специальностям.Какие еще задачи решает Евразийский сетевой университет? Насколько разноплановой является его деятельность? Как страны ЕАЭС взаимодействуют в образовательной сфере? Какие результаты достигнуты на сегодняшний день? Какие изменения наблюдаются в сфере подготовки кадров для единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС? Как работают сетевые университеты СНГ, ШОС и БРИКС?Спикеры видеомоста — советник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Владимир Ковалев, декан экономического факультета РУДН Инна Андронова, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, директор Евразийского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, декан факультета международных экономических отношений БГЭУ Оксана Шкутько.

минск

астана

бишкек

ереван

ташкент

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