https://uz.sputniknews.ru/20231129/tpp-uzbekistana-delovoy-sovet-eaeu-memorandum-41310389.html

ТПП Узбекистана и Деловой совет ЕАЭС подписали меморандум — подробности

ТПП Узбекистана и Деловой совет ЕАЭС подписали меморандум — подробности

Документ послужит установлению постоянных деловых связей между Узбекистаном и бизнесменами Союза, а также развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС.

2023-11-29T18:07+0500

2023-11-29T18:07+0500

2023-11-29T18:10+0500

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

санкт-петербург

форум

меморандум

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана и Деловой совет Евразийского экономического союза подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ТПП РУз. Церемония прошла в рамках Международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.Основная тема нынешнего Международного-форума-выставки: "Устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации".Это федеральная площадка для взаимодействия бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, малым и средним бизнесом, зарубежными партнерами.Его участники — более 20 тыс. представителей 36 регионов России и 20 стран.Для справки: в начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле 2021 года были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством республики, а также план мероприятий по реализации данного документа. В июле 2022 года стороны подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было также принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

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