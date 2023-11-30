https://uz.sputniknews.ru/20231130/mirziyoyev-oae-rabochiy-vizit-30-noyabr-2023-41316842.html

Мирзиёев совершит рабочий визит в ОАЭ

Мирзиёев совершит рабочий визит в ОАЭ

Глава Узбекистана примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата.

2023-11-30T09:31+0500

2023-11-30T09:31+0500

2023-11-30T09:54+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

оаэ

дубай

рабочий визит

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конференция

климат

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна 30 ноября — 2 декабря посетит Дубай, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Там он примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.На глобальный климатический саммит также соберутся главы государств и правительств из более 150 стран, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов."В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач "зеленого" развития", — говорится в сообщении.Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на пленарной сессии саммита, а также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.Для справки: Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году республика стала участницей Парижского соглашения.

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