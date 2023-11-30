https://uz.sputniknews.ru/20231130/mirziyoyev-oae-rabochiy-vizit-30-noyabr-2023-41316842.html
Мирзиёев совершит рабочий визит в ОАЭ
Мирзиёев совершит рабочий визит в ОАЭ
Глава Узбекистана примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата.
2023-11-30T09:31+0500
2023-11-30T09:31+0500
2023-11-30T09:54+0500
политика
узбекистан
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шавкат мирзиёев
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конференция
климат
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна 30 ноября — 2 декабря посетит Дубай, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Там он примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.На глобальный климатический саммит также соберутся главы государств и правительств из более 150 стран, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов."В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач "зеленого" развития", — говорится в сообщении.Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на пленарной сессии саммита, а также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.Для справки: Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году республика стала участницей Парижского соглашения.
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мирзиёев оаэ рабочий визит конференция оон изменение климата
мирзиёев оаэ рабочий визит конференция оон изменение климата
Мирзиёев совершит рабочий визит в ОАЭ
09:31 30.11.2023 (обновлено: 09:54 30.11.2023)
Глава Узбекистана примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна 30 ноября — 2 декабря посетит Дубай, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Там он примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.
На глобальный климатический саммит также соберутся главы государств и правительств из более 150 стран, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
"В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач "зеленого" развития", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на пленарной сессии саммита, а также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.
Для справки: Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году республика стала участницей Парижского соглашения.