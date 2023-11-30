https://uz.sputniknews.ru/20231130/rosatom-obscherossiyskiy-forum-matematicheskoye-modelirovaniye-41321740.html

"Росатом" проведет общероссийский форум по математическому моделированию

"Росатом" проведет общероссийский форум по математическому моделированию

Ключевым вопросом повестки станет демонстрация уровня развития российского ПО класса САЕ и опыта его применения в промышленности

2023-11-30T13:31+0500

2023-11-30T13:31+0500

2023-11-30T13:31+0500

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAЕ систем (системы проектирования и математического моделирования) проведет в Москве тематическую конференцию, на которой российские разработчики и промышленные заказчики сформируют план действий по скорейшему достижению суверенитета в индустриальном ПО данного класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.Мероприятие, которое является российской площадкой обсуждения развития индустриального программного обеспечения САЕ-класса (Computer-Aided Engineering, ПО для математического моделирования), пройдет 1 декабря в недавно открывшемся павильоне "Атом" на ВДНХ.Главным вопросом повестки станет демонстрация уровня развития российского ПО класса САЕ и опыта его применения в промышленности. Участники обсудят возможности по кооперации экспертизы пользователей и разработчиков продуктов данного класса, а также взаимодействие ведущих предприятий, ИТ-компаний и специалистов в области математического моделирования в рамках развития платформы, говорится в сообщении.На пленарной сессии "Настоящее и будущее российского CAE для промышленности, науки и образования" руководители федеральных органов исполнительной власти, промышленных и ИТ-компаний, а также университетов ответят на вопросы о том, какой функционал CAE-систем наиболее востребован в ключевых отраслях; способны ли российские разработчики сегодня закрыть своими продуктами потребности критических отраслей в системах математического моделирования; как объединение усилий разработчиков и выход на совместимость различных решений повлияет на функциональность российского САЕ; какие технологические разработки и организационные решения способны обеспечить развитие российских САЕ-систем и успешную конкуренцию отечественных компаний с мировыми лидерами этой сферы.В ходе мероприятия пройдет презентация нового модуля линейки цифровых продуктов "Росатома" "Логос" - "Логос ЭМИ" ("Логос Электромагнитное излучение"), предназначенного для решения задач инженерного моделирования электромагнитных процессов в высокотехнологичных отраслях промышленности. Также будут рассмотрены механизмы популяризации отечественных систем математического моделирования среди молодых специалистов и формирование кадрового резерва, нацеленного на разработку перспективных решений, опережающих текущую мировую практику, пояснили в пресс-службе.Кроме того, на полях конференции состоится награждение финалистов II Всероссийской олимпиады по математическому моделированию среди студентов ВОММ-2023 и лекторий о перспективных технологиях математического моделирования.Олимпиада впервые стартовала по инициативе Росатома в предыдущем году и стала основным элементом формируемого в стране кадрового лифта для молодых исследователей и разработчиков САЕ-сферы. В 2023 году на участие в олимпиаде поступило 450 заявок из 66 вузов 30 городов РФ. По результатам всех отборочных этапов определены 27 финалистов, представляющих НИЯУ "МИФИ", МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, Самарского НИУ имени академика С. П. Королева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского горного университета. Финальные соревнования пройдут 29 ноября в преддверии конференции по математическому моделированию, добавили в пресс-службе.

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