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Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Исключение сахара из рациона может привести к летальному исходу
2023-11-30T22:06+0500
2023-11-30T22:06+0500
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мнение эксперта
еда
здоровье
сахар
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Если полностью исключить сахар из рациона можно существенно навредить здоровью и даже вызвать летальный исход, рассказала РИА Новости врач-диетолог Елена Саломатина.Она напомнила, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в организме человека.Вместе с тем, она отметила, что при всей важности сахара нужно внимательно следить за его употреблением. Сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом нужно есть в умеренных количествах. Кроме того, врач рекомендовала активные виды спорта, чтобы своевременно сжигать полученные калории.Также Саломатина рассказала о самых страшных последствиях полного исключения сладкого в любой форме из рациона."Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — предупредила она.
https://uz.sputniknews.ru/20231128/pischa-immunitet-ukrepleniye-41284685.html
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сахар отказ летальный исход
сахар отказ летальный исход

Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач

22:06 30.11.2023
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар.
Сахар. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Исключение сахара из рациона может привести к летальному исходу. Однако, при всей важности этого продукта нужно внимательно следить за его употреблением.
Если полностью исключить сахар из рациона можно существенно навредить здоровью и даже вызвать летальный исход, рассказала РИА Новости врач-диетолог Елена Саломатина.
© Depositphotos.com / IgorVetushkoКубик сахара во рту девушки
Кубик сахара во рту девушки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2023
Кубик сахара во рту девушки
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Она напомнила, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в организме человека.
"Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза", — объяснила специалист.
Вместе с тем, она отметила, что при всей важности сахара нужно внимательно следить за его употреблением.
Сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом нужно есть в умеренных количествах.
© unsplash/Edgar CastrejonКлубничный торт.
Клубничный торт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2023
Клубничный торт.
© unsplash/Edgar Castrejon
Кроме того, врач рекомендовала активные виды спорта, чтобы своевременно сжигать полученные калории.
© Sputnik / Александр КряжевДевушка на беговой дорожке
Девушка на беговой дорожке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2023
Девушка на беговой дорожке
© Sputnik / Александр Кряжев
Также Саломатина рассказала о самых страшных последствиях полного исключения сладкого в любой форме из рациона.
"Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — предупредила она.
Специи - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
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