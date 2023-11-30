https://uz.sputniknews.ru/20231130/saxar-otkaz-posledstviya-vrach-mneniye-41327801.html
Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Исключение сахара из рациона может привести к летальному исходу
2023-11-30T22:06+0500
2023-11-30T22:06+0500
2023-11-30T22:06+0500
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сахар
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Если полностью исключить сахар из рациона можно существенно навредить здоровью и даже вызвать летальный исход, рассказала РИА Новости врач-диетолог Елена Саломатина.Она напомнила, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в организме человека.Вместе с тем, она отметила, что при всей важности сахара нужно внимательно следить за его употреблением. Сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом нужно есть в умеренных количествах. Кроме того, врач рекомендовала активные виды спорта, чтобы своевременно сжигать полученные калории.Также Саломатина рассказала о самых страшных последствиях полного исключения сладкого в любой форме из рациона."Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — предупредила она.
https://uz.sputniknews.ru/20231128/pischa-immunitet-ukrepleniye-41284685.html
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сахар отказ летальный исход
сахар отказ летальный исход
Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Исключение сахара из рациона может привести к летальному исходу. Однако, при всей важности этого продукта нужно внимательно следить за его употреблением.
Если полностью исключить сахар из рациона можно существенно навредить здоровью и даже вызвать летальный исход, рассказала
РИА Новости врач-диетолог Елена Саломатина.
Она напомнила, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в организме человека.
"Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза", — объяснила специалист.
Вместе с тем, она отметила, что при всей важности сахара нужно внимательно следить за его употреблением.
Сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом нужно есть в умеренных количествах.
Кроме того, врач рекомендовала активные виды спорта, чтобы своевременно сжигать полученные калории.
Также Саломатина рассказала о самых страшных последствиях полного исключения сладкого в любой форме из рациона.
"Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — предупредила она.