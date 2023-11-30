https://uz.sputniknews.ru/20231130/saxar-otkaz-posledstviya-vrach-mneniye-41327801.html

Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач

Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач

Исключение сахара из рациона может привести к летальному исходу

2023-11-30T22:06+0500

2023-11-30T22:06+0500

2023-11-30T22:06+0500

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сахар

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Если полностью исключить сахар из рациона можно существенно навредить здоровью и даже вызвать летальный исход, рассказала РИА Новости врач-диетолог Елена Саломатина.Она напомнила, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в организме человека.Вместе с тем, она отметила, что при всей важности сахара нужно внимательно следить за его употреблением. Сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом нужно есть в умеренных количествах. Кроме того, врач рекомендовала активные виды спорта, чтобы своевременно сжигать полученные калории.Также Саломатина рассказала о самых страшных последствиях полного исключения сладкого в любой форме из рациона."Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — предупредила она.

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сахар отказ летальный исход