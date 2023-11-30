https://uz.sputniknews.ru/20231130/uzbekistan-voda-ekonomiya-mirziyoyev-zadachi-41318133.html

Узбекистан перейдет на чрезвычайный режим экономии воды

Узбекистан перейдет на чрезвычайный режим экономии воды

По прогнозам, к 2030 году нехватка воды в республике может достичь 15 млрд кубометров. В связи с этим президент РУз поставил перед министерством водного хозяйства и руководителями на местах ряд задач

2023-11-30T10:25+0500

2023-11-30T10:25+0500

2023-11-30T10:35+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

вода

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Из-за потерь воды экономика Узбекистана ежегодно теряет $5 млрд. Такие данные представили в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного рациональному использованию водных ресурсов и сокращению их потерь. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, 20% водных ресурсов формируются в республике, остальная часть – на территории соседних государств. В результате изменений климата из года в год сокращаются источники воды. Сложной остается ситуация и по управлению трансграничными реками. По прогнозам, к 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 млрд кубометров.Однако даже в таких условиях вода используется нерационально. В нашей стране 90% водных ресурсов расходуется на сельскохозяйственные нужды. К примеру, на орошение 1 га хлопкового поля в год тратится 10-11 тыс. кубометров воды, тогда как в странах со схожими климатом и почвой — в 2-3 раза меньше. Это достигается за счет правильного управления ресурсами, недопущения их потери.В связи с этим, Мирзиёев отметил, что предстоящий год станет "периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды".Первоочередная задача — бетонирование каналов и арыковПо подсчетам, в ирригационных системах с естественным покрытием в год в среднем теряется 14 млрд кубометров или 36% воды без какой-либо экономической выгоды. Наибольшее количество потерь происходит в Каракалпакстане, Наманганской, Навоийской, Хорезмской и Бухарской областях. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением наблюдается на 175 тыс. гектарах посевных площадей, находящихся в конце каналов.В связи с этим, Мирзиёев объявил "ударный год по бетонированию каналов".Он отметил, что оптимальным временем для этого является период с ноября по март. Поэтому уже сейчас нужно приступить к строительству каналов с готовыми проектами. Глава республики поручил хокимам областей и районов перевести за один год 3 тыс. 500 км внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия.При этом, он указал, что можно вдвое сократить расходы, предоставив заинтересованным в этом кластерам и фермерам спецтехнику и стройматериалы.Вторая важная задача — внедрение водосберегающих технологийВ республике имеется 4,3 млн гектаров орошаемых площадей, на 30% из них внедрены водосберегающие технологии. В таких кластерах и фермерских хозяйствах достигается экономия воды на 30-40%, удобрений и горючего – на 25-30%, а также повышение урожайности.Однако в Кашкадарьинской области, где высокая себестоимость воды, таким методом орошают только 16% земель. Недостаточно ведется работа по лазерному выравниванию земель, позволяющему экономить воду. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях такие площади составляют менее 10%.Одна из причин — не налаженный механизм возмещения части кредита фермерам, внедрившим водосберегающие технологии.Президент дал указания специалистам по финансово-организационным аспектам.Также он отметил необходимость ежегодно расширять площади с водосберегающими технологиями, изучать опыт Турции, Испании и Китая в этой области.Третья важная задача – сокращение расходов по доставке водыВ настоящее время на поставляемый кластерам и фермерам 1 кубометр воды в среднем расходуется 212 сумов. Однако это обходится в 2-3 раза дороже в Бухаре, Кашкадарье и Намангане.Вместе с тем, 63% водных расходов приходятся на насосные станции. В частности, для полива в год расходуется 7 млрд кВт.ч электроэнергии. Поскольку 80% водных насосов устарели, расход энергии высокий.По словам Мирзиёева, самым правильным путем сокращения расходов и повышения эффективности являются модернизация насосов и передача их управления в частное партнерство.В этом направлении уже реализуется несколько проектов. Поставлена задача по ускорению этой работы, при участии международных финансовых организаций нужно обновить 95 насосных станций, а в начале следующего года объявить тендер по еще 118.Вместе с тем, иностранные компании предложили принять в управление 268 насосов.По подсчетам, благодаря эти мерам, в будущем году расходы на питание насосов можно сократить на 300 млн кВт.ч, а за следующие три года – на 1,5 млрд кВт.ч.Президент Узбекистана поручил министерству водного хозяйства совместно с международными финансовыми организациями разработать трехлетнюю программу по модернизации насосов. Также он дал указания по внедрению современного управления в сфере и ведению учета воды.

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