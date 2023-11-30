https://uz.sputniknews.ru/20231130/uzbekistan-voda-ekonomiya-mirziyoyev-zadachi-41318133.html
Узбекистан перейдет на чрезвычайный режим экономии воды
Узбекистан перейдет на чрезвычайный режим экономии воды
По прогнозам, к 2030 году нехватка воды в республике может достичь 15 млрд кубометров. В связи с этим президент РУз поставил перед министерством водного хозяйства и руководителями на местах ряд задач
2023-11-30T10:25+0500
2023-11-30T10:25+0500
2023-11-30T10:35+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
вода
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Из-за потерь воды экономика Узбекистана ежегодно теряет $5 млрд. Такие данные представили в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного рациональному использованию водных ресурсов и сокращению их потерь. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, 20% водных ресурсов формируются в республике, остальная часть – на территории соседних государств. В результате изменений климата из года в год сокращаются источники воды. Сложной остается ситуация и по управлению трансграничными реками. По прогнозам, к 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 млрд кубометров.Однако даже в таких условиях вода используется нерационально. В нашей стране 90% водных ресурсов расходуется на сельскохозяйственные нужды. К примеру, на орошение 1 га хлопкового поля в год тратится 10-11 тыс. кубометров воды, тогда как в странах со схожими климатом и почвой — в 2-3 раза меньше. Это достигается за счет правильного управления ресурсами, недопущения их потери.В связи с этим, Мирзиёев отметил, что предстоящий год станет "периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды".Первоочередная задача — бетонирование каналов и арыковПо подсчетам, в ирригационных системах с естественным покрытием в год в среднем теряется 14 млрд кубометров или 36% воды без какой-либо экономической выгоды. Наибольшее количество потерь происходит в Каракалпакстане, Наманганской, Навоийской, Хорезмской и Бухарской областях. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением наблюдается на 175 тыс. гектарах посевных площадей, находящихся в конце каналов.В связи с этим, Мирзиёев объявил "ударный год по бетонированию каналов".Он отметил, что оптимальным временем для этого является период с ноября по март. Поэтому уже сейчас нужно приступить к строительству каналов с готовыми проектами. Глава республики поручил хокимам областей и районов перевести за один год 3 тыс. 500 км внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия.При этом, он указал, что можно вдвое сократить расходы, предоставив заинтересованным в этом кластерам и фермерам спецтехнику и стройматериалы.Вторая важная задача — внедрение водосберегающих технологийВ республике имеется 4,3 млн гектаров орошаемых площадей, на 30% из них внедрены водосберегающие технологии. В таких кластерах и фермерских хозяйствах достигается экономия воды на 30-40%, удобрений и горючего – на 25-30%, а также повышение урожайности.Однако в Кашкадарьинской области, где высокая себестоимость воды, таким методом орошают только 16% земель. Недостаточно ведется работа по лазерному выравниванию земель, позволяющему экономить воду. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях такие площади составляют менее 10%.Одна из причин — не налаженный механизм возмещения части кредита фермерам, внедрившим водосберегающие технологии.Президент дал указания специалистам по финансово-организационным аспектам.Также он отметил необходимость ежегодно расширять площади с водосберегающими технологиями, изучать опыт Турции, Испании и Китая в этой области.Третья важная задача – сокращение расходов по доставке водыВ настоящее время на поставляемый кластерам и фермерам 1 кубометр воды в среднем расходуется 212 сумов. Однако это обходится в 2-3 раза дороже в Бухаре, Кашкадарье и Намангане.Вместе с тем, 63% водных расходов приходятся на насосные станции. В частности, для полива в год расходуется 7 млрд кВт.ч электроэнергии. Поскольку 80% водных насосов устарели, расход энергии высокий.По словам Мирзиёева, самым правильным путем сокращения расходов и повышения эффективности являются модернизация насосов и передача их управления в частное партнерство.В этом направлении уже реализуется несколько проектов. Поставлена задача по ускорению этой работы, при участии международных финансовых организаций нужно обновить 95 насосных станций, а в начале следующего года объявить тендер по еще 118.Вместе с тем, иностранные компании предложили принять в управление 268 насосов.По подсчетам, благодаря эти мерам, в будущем году расходы на питание насосов можно сократить на 300 млн кВт.ч, а за следующие три года – на 1,5 млрд кВт.ч.Президент Узбекистана поручил министерству водного хозяйства совместно с международными финансовыми организациями разработать трехлетнюю программу по модернизации насосов. Также он дал указания по внедрению современного управления в сфере и ведению учета воды.
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узбекистан чрезвычайный режим экономия вода президент задачи
узбекистан чрезвычайный режим экономия вода президент задачи
Узбекистан перейдет на чрезвычайный режим экономии воды
10:25 30.11.2023 (обновлено: 10:35 30.11.2023)
По прогнозам, к 2030 году нехватка воды в республике может достичь 15 млрд кубометров. В связи с этим президент РУз поставил перед министерством водного хозяйства и руководителями на местах ряд задач.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik
. Из-за потерь воды экономика Узбекистана ежегодно теряет $5 млрд. Такие данные представили в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного рациональному использованию водных ресурсов и сокращению их потерь. Об этом сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, 20% водных ресурсов формируются в республике, остальная часть – на территории соседних государств. В результате изменений климата из года в год сокращаются источники воды. Сложной остается ситуация и по управлению трансграничными реками. По прогнозам, к 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 млрд кубометров.
Однако даже в таких условиях вода используется нерационально. В нашей стране 90% водных ресурсов расходуется на сельскохозяйственные нужды. К примеру, на орошение 1 га хлопкового поля в год тратится 10-11 тыс. кубометров воды, тогда как в странах со схожими климатом и почвой — в 2-3 раза меньше. Это достигается за счет правильного управления ресурсами, недопущения их потери.
"На водное хозяйство ежегодно направляется порядка $1 млрд. Сфера является 4-м по величине получателем бюджетных ассигнований после образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Однако, из-за неправильного ведения расчетов, сохранения устаревших подходов к управлению водными ресурсами, это не дает ожидаемого эффекта", — говорится в сообщении.
В связи с этим, Мирзиёев отметил, что предстоящий год станет "периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды".
Первоочередная задача — бетонирование каналов и арыков
По подсчетам, в ирригационных системах с естественным покрытием в год в среднем теряется 14 млрд кубометров или 36% воды без какой-либо экономической выгоды. Наибольшее количество потерь происходит в Каракалпакстане, Наманганской, Навоийской, Хорезмской и Бухарской областях. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением наблюдается на 175 тыс. гектарах посевных площадей, находящихся в конце каналов.
"В целом, в результате потерь воды экономика теряет 5 миллиардов долларов доходов в год", — говорится в сообщении.
В связи с этим, Мирзиёев объявил "ударный год по бетонированию каналов".
"Поставлена задача забетонировать в следующем году 1 500 километров, то есть в 4 раза больше каналов, чем в текущем году. В 2025 году предстоит забетонировать не менее 2 тысяч километров каналов", — указано в сообщении.
Он отметил, что оптимальным временем для этого является период с ноября по март. Поэтому уже сейчас нужно приступить к строительству каналов с готовыми проектами. Глава республики поручил хокимам областей и районов перевести за один год 3 тыс. 500 км внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия.
При этом, он указал, что можно вдвое сократить расходы, предоставив заинтересованным в этом кластерам и фермерам спецтехнику и стройматериалы.
Вторая важная задача — внедрение водосберегающих технологий
В республике имеется 4,3 млн гектаров орошаемых площадей, на 30% из них внедрены водосберегающие технологии. В таких кластерах и фермерских хозяйствах достигается экономия воды на 30-40%, удобрений и горючего – на 25-30%, а также повышение урожайности.
Однако в Кашкадарьинской области, где высокая себестоимость воды, таким методом орошают только 16% земель. Недостаточно ведется работа по лазерному выравниванию земель, позволяющему экономить воду. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях такие площади составляют менее 10%.
Одна из причин — не налаженный механизм возмещения части кредита фермерам, внедрившим водосберегающие технологии.
"Поэтому на совещании установлена новая система финансирования. Для кластеров и фермерских хозяйств, желающих внедрить водосберегающие технологии, будет создана кредитная линия на 5 лет, с 2-х летним льготным периодом, с выплатой процентов в размере 14% годовых. Для этого будет запущена открытая электронная платформа, где процесс заключения договоров и с банком, и с поставщиками будет происходить в режиме онлайн", — говорится в сообщении.
Президент дал указания специалистам по финансово-организационным аспектам.
Также он отметил необходимость ежегодно расширять площади с водосберегающими технологиями, изучать опыт Турции, Испании и Китая в этой области.
"В предстоящие три года будет продолжена практика субсидирования 15% от стоимости сельскохозяйственной техники и 30% стоимости лазерных нивелиров. До 2026 года на всех посевных площадях будет выполнено лазерное нивелирование. После 2026 года земельный и водный налоги с площадей без лазерного нивелирования будут значительно увеличены", — указано в сообщении.
Третья важная задача – сокращение расходов по доставке воды
В настоящее время на поставляемый кластерам и фермерам 1 кубометр воды в среднем расходуется 212 сумов. Однако это обходится в 2-3 раза дороже в Бухаре, Кашкадарье и Намангане.
Вместе с тем, 63% водных расходов приходятся на насосные станции. В частности, для полива в год расходуется 7 млрд кВт.ч электроэнергии. Поскольку 80% водных насосов устарели, расход энергии высокий.
По словам Мирзиёева, самым правильным путем сокращения расходов и повышения эффективности являются модернизация насосов и передача их управления в частное партнерство.
В этом направлении уже реализуется несколько проектов. Поставлена задача по ускорению этой работы, при участии международных финансовых организаций нужно обновить 95 насосных станций, а в начале следующего года объявить тендер по еще 118.
Вместе с тем, иностранные компании предложили принять в управление 268 насосов.
По подсчетам, благодаря эти мерам, в будущем году расходы на питание насосов можно сократить на 300 млн кВт.ч, а за следующие три года – на 1,5 млрд кВт.ч.
Президент Узбекистана поручил министерству водного хозяйства совместно с международными финансовыми организациями разработать трехлетнюю программу по модернизации насосов. Также он дал указания по внедрению современного управления в сфере и ведению учета воды.