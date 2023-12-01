https://uz.sputniknews.ru/20231201/ikota-opasnost-vrach-rekomendatsii-41341570.html

Признаком каких опасных заболеваний может быть икота — врач

Признаком каких опасных заболеваний может быть икота — врач

Длительная икота может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на серьезные проблемы со здоровьем.

2023-12-01T22:06+0500

2023-12-01T22:06+0500

2023-12-01T22:06+0500

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Короткие приступы икоты знакомы почти каждому. Но бывают случаи, когда судорожные вдохи повторяются часами, днями и даже месяцами, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. По словам специалиста, чем дольше продолжается икота, тем это серьезнее, особенно, если она длится неделями или еще хуже — месяцами.Длительность этого процесса может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на опасные заболевания, сказал терапевт.В частности, икоту может вызвать раздражение блуждающего нерва. У него есть разные ветки, и, если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита.Он добавил, что при долгой икоте необходимо обратиться к врачу, а также рекомендовал несколько простых способов избавиться от кратковременной."Если икота возникла из-за холода, то человека надо напоить чем-то теплым. Если человек переел или перепил, надо очистить желудок. Иногда достаточно помассировать глазные яблоки или область шеи под челюстью. Или просто задержать дыхание, взять руки в замок за спиной и попытаться их назад максимально выпрямить. Это поможет снять напряжение с блуждающего нерва, и икота прекратится. Также можно выпить воды," – заключил врач.

https://uz.sputniknews.ru/20231130/saxar-otkaz-posledstviya-vrach-mneniye-41327801.html

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