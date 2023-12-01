https://uz.sputniknews.ru/20231201/ikota-opasnost-vrach-rekomendatsii-41341570.html
Признаком каких опасных заболеваний может быть икота — врач
Признаком каких опасных заболеваний может быть икота — врач
Длительная икота может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на серьезные проблемы со здоровьем.
2023-12-01T22:06+0500
2023-12-01T22:06+0500
2023-12-01T22:06+0500
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Короткие приступы икоты знакомы почти каждому. Но бывают случаи, когда судорожные вдохи повторяются часами, днями и даже месяцами, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. По словам специалиста, чем дольше продолжается икота, тем это серьезнее, особенно, если она длится неделями или еще хуже — месяцами.Длительность этого процесса может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на опасные заболевания, сказал терапевт.В частности, икоту может вызвать раздражение блуждающего нерва. У него есть разные ветки, и, если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита.Он добавил, что при долгой икоте необходимо обратиться к врачу, а также рекомендовал несколько простых способов избавиться от кратковременной."Если икота возникла из-за холода, то человека надо напоить чем-то теплым. Если человек переел или перепил, надо очистить желудок. Иногда достаточно помассировать глазные яблоки или область шеи под челюстью. Или просто задержать дыхание, взять руки в замок за спиной и попытаться их назад максимально выпрямить. Это поможет снять напряжение с блуждающего нерва, и икота прекратится. Также можно выпить воды," – заключил врач.
https://uz.sputniknews.ru/20231130/saxar-otkaz-posledstviya-vrach-mneniye-41327801.html
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врач икота признак опасность заболевания длительность норма
врач икота признак опасность заболевания длительность норма
Признаком каких опасных заболеваний может быть икота — врач
Длительная икота может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на серьезные проблемы со здоровьем.
Короткие приступы икоты знакомы почти каждому. Но бывают случаи, когда судорожные вдохи повторяются часами, днями и даже месяцами, рассказал
радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Кратковременную икоту могут вызвать переедание, резкое попадание из жары в холод, стресс, сильный испуг, избыточное употребление алкоголя или табака. Но если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной и стойкой икотой, и в 93% случаев за этим стоит что-то серьезное. Шесть часов – это такой момент, с которого мы начинаем уже косо поглядывать на пациента, особенно если икота не убирается никакими средствами", – объяснил он.
По словам специалиста, чем дольше продолжается икота, тем это серьезнее, особенно, если она длится неделями или еще хуже — месяцами.
Длительность этого процесса может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на опасные заболевания, сказал терапевт.
В частности, икоту может вызвать раздражение блуждающего нерва. У него есть разные ветки, и, если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита.
"Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе. Причиной икоты может стать аневризма аорты или астма. Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда. У диабетиков при гипергликемии тоже может начинаться икота", – перечислил Хухрев.
Он добавил, что при долгой икоте необходимо обратиться к врачу, а также рекомендовал несколько простых способов избавиться от кратковременной.
"Если икота возникла из-за холода, то человека надо напоить чем-то теплым. Если человек переел или перепил, надо очистить желудок. Иногда достаточно помассировать глазные яблоки или область шеи под челюстью. Или просто задержать дыхание, взять руки в замок за спиной и попытаться их назад максимально выпрямить. Это поможет снять напряжение с блуждающего нерва, и икота прекратится. Также можно выпить воды," – заключил врач.