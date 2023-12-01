https://uz.sputniknews.ru/20231201/mirziyoyev-dubay-aeroport-vstrecha-41336084.html
Мирзиёев прибыл в Дубай — фото
Мирзиёев прибыл в Дубай — фото
Глава республики примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.
2023-12-01T09:22+0500
2023-12-01T09:22+0500
2023-12-01T12:42+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
оаэ
дубай
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна прибыл в Дубай с рабочим визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В аэропорту Мирзиёева встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.Сегодня руководитель республики примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата и выступит с докладом на пленарной сессии этого глобального саммита.Программа визита также предусматривает ряд встреч и переговоров с главами зарубежных государств и правительств, международных организаций и ведущих компаний.
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мирзиёев дубай прибытие конференция оон изменение климата
мирзиёев дубай прибытие конференция оон изменение климата
Мирзиёев прибыл в Дубай — фото
09:22 01.12.2023 (обновлено: 12:42 01.12.2023)
Глава республики примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна прибыл в Дубай с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
В аэропорту Мирзиёева встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Сегодня руководитель республики примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата и выступит с докладом на пленарной сессии этого глобального саммита.
Программа визита также предусматривает ряд встреч и переговоров с главами зарубежных государств и правительств, международных организаций и ведущих компаний.