https://uz.sputniknews.ru/20231201/mirziyoyev-dubay-aeroport-vstrecha-41336084.html

Мирзиёев прибыл в Дубай — фото

Мирзиёев прибыл в Дубай — фото

Глава республики примет участие в Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.

2023-12-01T09:22+0500

2023-12-01T09:22+0500

2023-12-01T12:42+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

оаэ

дубай

рабочий визит

аэропорт

встреча

фото

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна прибыл в Дубай с рабочим визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В аэропорту Мирзиёева встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.Сегодня руководитель республики примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата и выступит с докладом на пленарной сессии этого глобального саммита.Программа визита также предусматривает ряд встреч и переговоров с главами зарубежных государств и правительств, международных организаций и ведущих компаний.

оаэ

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