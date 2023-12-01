https://uz.sputniknews.ru/20231201/rossiya-motostrelki-unichtojeniye-nayemniki-ugledar-41340514.html

Российские мотострелки уничтожили группу наемников под Угледаром

Российские мотострелки уничтожили группу наемников под Угледаром

Мотострелкам ВС РФ удалось ликвидировать несколько иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ на Южнодонецком направлении

2023-12-01T13:02+0500

2023-12-01T13:02+0500

2023-12-01T14:09+0500

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отразить атаки превосходящих сил противника."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — добавили в Минобороны РФ.В ходе боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники."Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит ведомство слова "Гавза".Отмечается, что российские военные из этого боя вышли без потерь."Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник чаще стал применять кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, в том числе кустарного производства.Как сообщили в Минобороны в четверг, за сутки на Южнодонецком направлении Киев потерял около ста военных, а также шесть единиц техники.

https://uz.sputniknews.ru/20231201/rossiya-artilleriya-moschnost-zona-svo-41338348.html

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