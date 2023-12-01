https://uz.sputniknews.ru/20231201/rossiya-motostrelki-unichtojeniye-nayemniki-ugledar-41340514.html
Российские мотострелки уничтожили группу наемников под Угледаром
Российские мотострелки уничтожили группу наемников под Угледаром
Мотострелкам ВС РФ удалось ликвидировать несколько иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ на Южнодонецком направлении
2023-12-01T13:02+0500
2023-12-01T13:02+0500
2023-12-01T14:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
спецоперация
россия
вооруженные силы
безопасность
всу
наемники
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_0:90:2966:1758_1920x0_80_0_0_a44d26f9e05eec6b8d7bcf7f32e3a0e5.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отразить атаки превосходящих сил противника."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — добавили в Минобороны РФ.В ходе боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники."Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит ведомство слова "Гавза".Отмечается, что российские военные из этого боя вышли без потерь."Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник чаще стал применять кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, в том числе кустарного производства.Как сообщили в Минобороны в четверг, за сутки на Южнодонецком направлении Киев потерял около ста военных, а также шесть единиц техники.
https://uz.sputniknews.ru/20231201/rossiya-artilleriya-moschnost-zona-svo-41338348.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f2b6286c9fc0f0ca8bef3573bd2a2ef3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия мотострелки группа наемники угледар всу южнодонецкое направление
россия мотострелки группа наемники угледар всу южнодонецкое направление
Российские мотострелки уничтожили группу наемников под Угледаром
13:02 01.12.2023 (обновлено: 14:09 01.12.2023)
Мотострелкам ВС РФ удалось ликвидировать несколько иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ на Южнодонецком направлении.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отразить атаки превосходящих сил противника.
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — добавили в Минобороны РФ.
В ходе боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники.
"Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит ведомство слова "Гавза".
Отмечается, что российские военные из этого боя вышли без потерь.
"Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник чаще стал применять кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, в том числе кустарного производства.
Как сообщили в Минобороны в четверг, за сутки на Южнодонецком направлении Киев потерял около ста военных, а также шесть единиц техники.