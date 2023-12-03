https://uz.sputniknews.ru/20231203/kitay-nashel-axillesovu-pyatu-ssha-41374095.html

Китай нашел ахиллесову пяту США

Китай нашел ахиллесову пяту США

Новость такая: в мировом рейтинге городов, выдающих качественные научно-технические разработки, первый — опять Пекин (а Шанхай — третий).

2023-12-03T21:09+0500

2023-12-03T21:09+0500

2023-12-03T21:09+0500

колумнисты

сша

китай

наука

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Вдобавок в пятидесяти таких мировых центрах науки вверх по рейтингам поднялись еще 18 китайских городов, причем Хэфэй (это, скажем так, не слишком далеко от Шанхая) обогнал Лондон и Лос-Анжелес. Всего в рейтинг попали 32 города из великой империи, и почти все за год поднялись на ступень-другую. Кстати, Китай оказался первой научной державой мира еще год назад, обогнав США по тем же рейтингам, а сейчас всего лишь закрепил и улучшил эту свою позицию, пишет колумнист РИА Новости.Тут, конечно, надо разбираться в том, что за рейтинги такие и кто, а особенно как, их делает. А уже потом размышлять, что все происходящее значит и что мы на этом можем выиграть.Нормальный человек, узнав о чьем-то научном лидерстве, думает о том, что такая страна будет лучше жить, поскольку наука с определенным отставанием практики от теории изобретает всякие полезные для жизни приспособления. И кто-то во вторую, а кто-то и в первую очередь знает, что лидер в науке обгоняет конкурентов также и по части орудий войны. Так что нам приятно, что наша страна много лет назад сделала правильный, "восточный" геополитический выбор. Но все же: как и кто в данном случае делал подсчеты?Речь о рейтингах, составляемых британским журналом Nature. И касаются таковые только (исходя из названия издания) естественных наук. То есть более-менее технических и никак не гуманитарных. Это вообще интересная тема — гуманитарные науки вместе с искусством делают из обезьяны человека и придают смысл самому существованию естественных наук. Но рейтинги и прочие цифровые оценки здесь вообще почти невозможны.Дальше: Nature составляет свои списки фактически по одному критерию — публикации авторов в 92 престижных журналах мира и их цитированию другими учеными. А эта история нам хорошо знакома: не так давно результативность российской науки тоже пытались измерять таким образом, и на эту тему уже все сказано. То есть публикации, конечно, тоже о чем-то говорят, но не будем преувеличивать их значение. Кстати, по тому самому британскому рейтингу силы науки Россия находится на 20 месте — между Тайванем и Бельгией. Хочется думать, что у нас все не так плохо.Но общепланетное понимание того, что мировой центр инноваций и прочей науки сместился из США в Китай, — это все равно факт. Вот японский Институт науки и технологий сообщил в прошлом году, что 23,4 процента научных исследований в период между 2018-м и 2020-м сделаны в Китае. И тот опять же обогнал США, пусть только по "галкам и палкам" тех же самых статей. А вот американская публикация о том, как китайские ученые покидают США: их замучили подозрениями в шпионаже, но заодно они поняли, что интереснее и выгоднее работать дома.Вы скажете, что это очень косвенный метод обозначения научного потенциала той или иной страны — судить по числу публикаций, да еще и в "престижных" изданиях (а как насчет качества, масштаба инноваций или открытий?). Но есть люди, которые стараются найти другие способы оценки научного потенциала страны. И люди эти, вы удивитесь, китайцы.Речь тоже о новостях прошлого года. Институт глобальных инноваций и развития Восточно-китайского педагогического университета (Шанхай) оценивал 130 городов из 45 стран по нескольким категориям: оригинальность найденных там решений, умная поддержка со стороны властей и так далее. У этой команды Пекин и Шанхай тоже в лидирующей пятерке, но на первом месте американская зона Сан-Франциско — Сан-Хосе, и вообще городов-лидеров из США получилось на шесть больше, чем из Китая. Вывод шанхайцев: да, Европа отстает по научной части, но Америка держится, и задача Китая — преодолеть все слабости своих инновационных центров, координировать их развитие, лучше готовить таланты — в общем, работать и работать.Вот потому китайцы всех год за годом и обгоняют — с такими-то строгими подходами к делу.И последнее: британские естественноученые из Nature открыли сезон подведения самых разных годовых итогов по принципу "кто сильнее в этом мире". Сезон с публикацией какой угодно общей и частной статистики по итогам 2023 года наверняка продлится до февраля. И есть ощущение, что нас ждет множество очень существенных новостей о том, кто и кого обогнал в нашем мире за этот весьма бурный год.

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2023

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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колумнисты китай сша наука