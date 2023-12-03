https://uz.sputniknews.ru/20231203/v-tashkentskom-aeroportu-na-auktsion-vystavili-tochki-dlya-prodaji-sim-kart-41368541.html
В ташкентском аэропорту на аукцион выставили точки для продажи сим-карт
В ташкентском аэропорту на аукцион выставили точки для продажи сим-карт
Для аренды доступны площади на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета.
2023-12-03T11:03+0500
2023-12-03T11:03+0500
2023-12-03T11:03+0500
узбекистан
узбекистан
ташкент
аэропорт
аэропорт ташкента
аукцион
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Управляющая компания "Uzbekistan Airports" выставила на аукцион лот на аренду площадок для точек продажи сим-карт зарубежных мобильных операторов, сообщает пресс-служба компании.Размещаются две площадки на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета в накопителях В1-В2 и В5-В7. Стартовая стоимость лота – 15,8 млн сумов в год, уточнили в пресс-службе.По правилам аукциона, принять участие в нем могут те компании, которые соответствуют техническому заданию, а начальные годовые суммы могут увеличиться в ходе торгов минимум на 10%.Ранее мы сообщали, что в аэропорту также появилось больше пунктов обмена валют.
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узбекистан аэропорт ташкент аукцион продажа сим-карты
узбекистан аэропорт ташкент аукцион продажа сим-карты
В ташкентском аэропорту на аукцион выставили точки для продажи сим-карт
Для аренды доступны площади на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Управляющая компания "Uzbekistan Airports" выставила на аукцион лот на аренду площадок для точек продажи сим-карт зарубежных мобильных операторов, сообщает
пресс-служба компании.
Размещаются две площадки на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета в накопителях В1-В2 и В5-В7. Стартовая стоимость лота – 15,8 млн сумов в год, уточнили в пресс-службе.
По правилам аукциона, принять участие в нем могут те компании, которые соответствуют техническому заданию, а начальные годовые суммы могут увеличиться в ходе торгов минимум на 10%.
Ранее мы сообщали
, что в аэропорту также появилось больше пунктов обмена валют.