https://uz.sputniknews.ru/20231203/v-tashkentskom-aeroportu-na-auktsion-vystavili-tochki-dlya-prodaji-sim-kart-41368541.html

В ташкентском аэропорту на аукцион выставили точки для продажи сим-карт

В ташкентском аэропорту на аукцион выставили точки для продажи сим-карт

Для аренды доступны площади на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета.

2023-12-03T11:03+0500

2023-12-03T11:03+0500

2023-12-03T11:03+0500

узбекистан

узбекистан

ташкент

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аэропорт ташкента

аукцион

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Управляющая компания "Uzbekistan Airports" выставила на аукцион лот на аренду площадок для точек продажи сим-карт зарубежных мобильных операторов, сообщает пресс-служба компании.Размещаются две площадки на втором этаже аэровокзала в "стерильной" зоне зала вылета в накопителях В1-В2 и В5-В7. Стартовая стоимость лота – 15,8 млн сумов в год, уточнили в пресс-службе.По правилам аукциона, принять участие в нем могут те компании, которые соответствуют техническому заданию, а начальные годовые суммы могут увеличиться в ходе торгов минимум на 10%.Ранее мы сообщали, что в аэропорту также появилось больше пунктов обмена валют.

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