https://uz.sputniknews.ru/20231204/bessonnitsa-vrach-rekomendatsii-41381228.html

Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи

Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи

Золотое правило: если вам не спится, нельзя оставаться в постели

2023-12-04T22:03+0500

2023-12-04T22:03+0500

2023-12-04T22:03+0500

сон

здоровье

мнение эксперта

бессонница

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Сон состоит из нескольких стадий, и физиологические пробуждения происходят каждые два часа, просто здоровые люди не обращают на это внимания, рассказал радио Sputnik врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов."Любой здоровый человек через каждые два часа просыпается, открывает глаза, ворочается, меняет позу, засыпает и забывает, что просыпался. Это нормально. Проблемы начинаются, когда эти пробуждения вызывают у человека беспокойство: "Ой, проснулся, ой, не смогу заснуть, а что же теперь делать?" Это стресс, это подскок давления, и человек реально не засыпает. У него возникает условный рефлекс боязни не заснуть, а постель ассоциируется с бессонницей. Это порочный круг, который может привести к тяжелому нарушению сна", – предупредил специалист. По его словам, если вам не спится, нельзя оставаться в постели.Правило второе: если даже какое-то время не поспали, не меняем время подъема, копим дефицит сна – заснем лучше. И третье правило: ничего не отменяем на следующий деньПо мнению Бузунова, ограничение сна можно рассматривать как лучшее лекарство от бессонницы, вызванной "нарушением мышления".В заключение он добавил, что достаточно 10-15 раз заснуть, не боясь, как сформируется положительный рефлекс "постель – сон".Почему после сна может болеть голова — врач

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