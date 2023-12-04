https://uz.sputniknews.ru/20231204/bessonnitsa-vrach-rekomendatsii-41381228.html
Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи
Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи
Золотое правило: если вам не спится, нельзя оставаться в постели
2023-12-04T22:03+0500
2023-12-04T22:03+0500
2023-12-04T22:03+0500
сон
здоровье
мнение эксперта
бессонница
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Сон состоит из нескольких стадий, и физиологические пробуждения происходят каждые два часа, просто здоровые люди не обращают на это внимания, рассказал радио Sputnik врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов."Любой здоровый человек через каждые два часа просыпается, открывает глаза, ворочается, меняет позу, засыпает и забывает, что просыпался. Это нормально. Проблемы начинаются, когда эти пробуждения вызывают у человека беспокойство: "Ой, проснулся, ой, не смогу заснуть, а что же теперь делать?" Это стресс, это подскок давления, и человек реально не засыпает. У него возникает условный рефлекс боязни не заснуть, а постель ассоциируется с бессонницей. Это порочный круг, который может привести к тяжелому нарушению сна", – предупредил специалист. По его словам, если вам не спится, нельзя оставаться в постели.Правило второе: если даже какое-то время не поспали, не меняем время подъема, копим дефицит сна – заснем лучше. И третье правило: ничего не отменяем на следующий деньПо мнению Бузунова, ограничение сна можно рассматривать как лучшее лекарство от бессонницы, вызванной "нарушением мышления".В заключение он добавил, что достаточно 10-15 раз заснуть, не боясь, как сформируется положительный рефлекс "постель – сон".Почему после сна может болеть голова — врач
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врач постель золотое правило ночь
врач постель золотое правило ночь
Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи
Золотое правило: если вам не спится, нельзя оставаться в постели.
Сон состоит из нескольких стадий, и физиологические пробуждения происходят каждые два часа, просто здоровые люди не обращают на это внимания, рассказал радио Sputnik
врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
"Любой здоровый человек через каждые два часа просыпается, открывает глаза, ворочается, меняет позу, засыпает и забывает, что просыпался. Это нормально. Проблемы начинаются, когда эти пробуждения вызывают у человека беспокойство: "Ой, проснулся, ой, не смогу заснуть, а что же теперь делать?" Это стресс, это подскок давления, и человек реально не засыпает. У него возникает условный рефлекс боязни не заснуть, а постель ассоциируется с бессонницей. Это порочный круг, который может привести к тяжелому нарушению сна", – предупредил специалист.
По его словам, если вам не спится, нельзя оставаться в постели.
"Если вы легли и не смогли заснуть из-за того, что вас что-то побеспокоило, у вас какой-то стресс случился, первое золотое правило – нельзя лежать в постели без сна. Если в течение 15 минут не заснули, нужно встать, уйти в другую комнату и заняться нудным делом, которое можно в любой момент прервать и пойти спать", — рекомендовал врач.
Правило второе: если даже какое-то время не поспали, не меняем время подъема, копим дефицит сна – заснем лучше. И третье правило: ничего не отменяем на следующий день
По мнению Бузунова, ограничение сна можно рассматривать как лучшее лекарство от бессонницы, вызванной "нарушением мышления".
"Во многих случаях бессонница – это не болезнь, а нарушение мышления и поведения. Как ни странно, лучшая техника лечения такой бессонницы – ограничение сна. Как только мы создаем дефицит сна, человек испытывает выраженную сонливость, и когда он приближается к кровати, у него, конечно, возникает мысль "а вдруг не засну", но он просто падает и засыпает", — объяснил специалист.
В заключение он добавил, что достаточно 10-15 раз заснуть, не боясь, как сформируется положительный рефлекс "постель – сон".