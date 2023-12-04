https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-2024-god-podklyuchitsya-uskorennye-perevozki-evraziyskiy-agroekspress-41384571.html

Новый мега-проект в Джизаке расширяет потенциал "Агроэкспресса"

Новый мега-проект в Джизаке расширяет потенциал "Агроэкспресса"

Между Узбекистаном и Россией запущен первый этап нового агрологистического комплекса BMB NRC Agrologistics Его потенциал эксперты оценивают с приставкой мега

2023-12-04T15:35+0500

2023-12-04T15:35+0500

2023-12-04T16:52+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

сельхозпродукция

логистика

аграрии

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Индира Ризаметова. В конце ноября в Джизакской области запустили первую очередь одного из крупнейших узбекско-российских предприятий — агрологистического комплекса (АЛК) “BMB-NRC Agrologistics”. Эксперты уже оценивают его как “мега-проект”, аналогов которому в странах СНГ пока нет. Гендиректор CП “ВМВ-NRC Agrologistics” отметил, что планируемый годовой оборот предприятия после выхода на полную мощность только 1-го этапа, составит 280 000 тонн продукции. Полная реализация проекта ожидается в 2028 году.Примечательно, что возможности многофункционального АЛК, позволяют не только осуществлять сортировку, калибровку, обработку, упаковку, хранение большого количества местной сельхозпродукции, формирование товарных партий и поставку готовой продукции заказчикам, но и предоставлять все необходимые услуги для экспортеров.Ключевое отличие нового комплекса от подобных агроцентров в том, что непосредственно на его территории можно оформить и получить разрешительные документы. Здесь имеются отделение банка, фитосанитарные и санитарно-эпидемиологические лаборатории, а также таможенный пост, на котором оформляется вся ВЭД.По словам основателей АЛК, крупные покупатели не готовы работать с множеством производителей, так как последние не могут гарантировать ритмичность поставок и обеспечить требуемые размеры и качество товарных партий. Такую ответственность могут взять на себя только современные хабы со всей необходимой инфраструктурой.Основателями АЛК предусмотрена возможность поэтапного его расширения. Всего на территории комплекса планируется строительство четырех производственно-логистических модулей. После завершения всех четырех этапов проекта, здесь также заработают гостиницы, точки общепита и административные здания, где разместятся в том числе, представительства транспортно-логистических, страховых и брокерских компаний.Как отмечают эксперты, российский бизнес заинтересован в услугах комплекса для работы с поставщиками плодоовощной продукции из Таджикистана, а также из Пакистана через Афганистан. С этой целью прорабатываются наиболее оптимальные логистические маршруты.В свою очередь, российские производители выразили заинтересованность и в обратном потоке продукции, а также реализации ее на территории Узбекистана. В частности, для начала планируется импортировать кондитерские изделия, молочные продукты (масло, йогурты и т.п.). На следующих этапах — заморозка, включая мясо птицы, рыбу, мороженное.Учитывая, что определенная агропродукция относится к категории скоропорта, вопросы логистики и ускоренной доставки — в приоритете.Также, пломбы будут устанавливать не только на фуры, но и на двери железнодорожных грузовых вагонов. К слову, о железнодорожных перевозках. На первое полугодие следующего года запланировано создание железнодорожной и терминальной инфраструктуры комплекса.АЛК планирует к 2024 году полноценно подключиться к программе по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Это позволит увеличить количество товарооборота между нашими странами и внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.В целом, по оценкам экспертов, новый агрологистический комплекс и его мощности позволят сократить потери сельхозпродукции при транспортировке с 30–40% максимум до 5%. А значит, производители получат экономию, а потребители качественный и свежий товар.За поддержку в осуществлении этого крупного проекта организаторы с российской стороны благодарят госкорпорацию "ВЭБ.РФ", РЭЦ, ГК "Термокул" и Госдуму РФ, в лице депутата С. Ф. Лисовского.

https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-uzbekistan-agroekspress-37969601.html

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