https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-sablisty-zoloto-kubok-mira-antalya-41380602.html

Юные саблисты Узбекистана завоевали золото на Кубке мира

Юные саблисты Узбекистана завоевали золото на Кубке мира

Мужская и женская молодежные сборные республики по фехтованию показали высший результат на соревнованиях турецкой Анталье

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узбекистан

спорт

фехтование

сборная узбекистана

турция

анталья

юниоры

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В командной программе Кубка мира по фехтованию саблей среди юниоров в турецкой Анталье мужская и женская сборные Узбекистана завоевали золото турнира, сообщает НОК.Итоги соревнований:Напомним, что молодежную сборную Узбекистана по фехтованию саблей признали лучшей в мире. В этом году команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на этапах Кубка мира. Награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге Международной федерации фехтования (FEI), прошло на конгрессе федерации в Шарм-Эль-Шейхе.

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