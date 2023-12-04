Юные саблисты Узбекистана завоевали золото на Кубке мира
12:38 04.12.2023 (обновлено: 14:10 04.12.2023)
© НОКУзбекские фехтовальщики завоевали медали на этапе Кубка Мира по фехтованию (сабля) среди молодёжи.
© НОК
Мужская и женская молодежные сборные республики по фехтованию саблей показали высший результат на соревнованиях в турецкой Анталье.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В командной программе Кубка мира по фехтованию саблей среди юниоров в турецкой Анталье мужская и женская сборные Узбекистана завоевали золото турнира, сообщает НОК.
"Мужская сборная Узбекистана по сабле одолела соперников из Грузии, Германии и Украины. А в финале победила команду Турции. Также, наши саблистки не оставили никаких шансов сборным Болгарии, Польши и Италии", — говорится в сообщении.
© НОКУзбекские фехтовальщики завоевали медали на этапе Кубка Мира по фехтованию (сабля) среди молодёжи.
Узбекские фехтовальщики завоевали медали на этапе Кубка Мира по фехтованию (сабля) среди молодёжи.
© НОК
Итоги соревнований:
юноши — Узбекистан (золото), Турция (серебро), Румыния(бронза);
девушки — Узбекистан (золото), Италия (серебро), Польша (бронза).
Напомним, что молодежную сборную Узбекистана по фехтованию саблей признали лучшей в мире. В этом году команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на этапах Кубка мира.
Награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге Международной федерации фехтования (FEI), прошло на конгрессе федерации в Шарм-Эль-Шейхе.