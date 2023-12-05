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https://uz.sputniknews.ru/20231205/dialog-jenschiny-lidery-ca-astana-41393441.html
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.
2023-12-05T10:42+0500
2023-12-05T11:42+0500
центральная азия
женщины
парламент
узбекистан
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
астана
казахстан
права женщин
общество
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии, прошедшем в Астане, сообщает пресс-служба верхней палаты.По словам Нарбаевой, активное сотрудничество и совместная деятельность государств региона за последние 3 года свидетельствуют о том, что Диалог стал важной площадкой.Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.Также речь шла о разработке новых практических мер по развитию регионального сотрудничества для предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин.Стороны подвели итоги работы Диалога в текущем году и обсудили планы на перспективу.Срок председательства в Диалоге составляет один год. Поэтому в ходе встречи рассмотрели вопрос о передаче председательства в нем от Казахстана к Кыргызстану.Для справки: Диалог женщин-лидеров стран ЦА является неформальной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества представительниц парламентов региона. Он был создан и функционирует при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Программы развития ООН и структуры Организации Объединенных наций "ООН-женщины". Диалог официально начал свою работу в декабре 2020-го. Узбекистан председательствовал в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году, Туркменистан – в 2022 году.
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астана диалог женщины-лидеры центральная азия парламенты гражданское общество борьба с гендерным насилием защита прав женщин верховенство закона
астана диалог женщины-лидеры центральная азия парламенты гражданское общество борьба с гендерным насилием защита прав женщин верховенство закона

В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии

10:42 05.12.2023 (обновлено: 11:42 05.12.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии, прошедшем в Астане, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По словам Нарбаевой, активное сотрудничество и совместная деятельность государств региона за последние 3 года свидетельствуют о том, что Диалог стал важной площадкой.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

"Наша платформа стала единой структурой, направленной на обеспечение гендерного равенства. Это еще больше сблизило страны-участницы и позволило вместе обсудить насущные вопросы, общие для всего нашего региона. Вместе с нами активизировалась и деятельность женских ННО", – отметила она.

Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.
Также речь шла о разработке новых практических мер по развитию регионального сотрудничества для предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин.
Стороны подвели итоги работы Диалога в текущем году и обсудили планы на перспективу.
Срок председательства в Диалоге составляет один год. Поэтому в ходе встречи рассмотрели вопрос о передаче председательства в нем от Казахстана к Кыргызстану.
Для справки: Диалог женщин-лидеров стран ЦА является неформальной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества представительниц парламентов региона. Он был создан и функционирует при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Программы развития ООН и структуры Организации Объединенных наций "ООН-женщины".
Диалог официально начал свою работу в декабре 2020-го. Узбекистан председательствовал в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году, Туркменистан – в 2022 году.
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