https://uz.sputniknews.ru/20231205/dialog-jenschiny-lidery-ca-astana-41393441.html

В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии

В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии

Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.

2023-12-05T10:42+0500

2023-12-05T10:42+0500

2023-12-05T11:42+0500

центральная азия

женщины

парламент

узбекистан

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

астана

казахстан

права женщин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/05/41394063_0:40:1222:727_1920x0_80_0_0_bdd017704957b4d7f8c3843696b47f60.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии, прошедшем в Астане, сообщает пресс-служба верхней палаты.По словам Нарбаевой, активное сотрудничество и совместная деятельность государств региона за последние 3 года свидетельствуют о том, что Диалог стал важной площадкой.Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.Также речь шла о разработке новых практических мер по развитию регионального сотрудничества для предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин.Стороны подвели итоги работы Диалога в текущем году и обсудили планы на перспективу.Срок председательства в Диалоге составляет один год. Поэтому в ходе встречи рассмотрели вопрос о передаче председательства в нем от Казахстана к Кыргызстану.Для справки: Диалог женщин-лидеров стран ЦА является неформальной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества представительниц парламентов региона. Он был создан и функционирует при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Программы развития ООН и структуры Организации Объединенных наций "ООН-женщины". Диалог официально начал свою работу в декабре 2020-го. Узбекистан председательствовал в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году, Туркменистан – в 2022 году.

центральная азия

узбекистан

астана

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

астана диалог женщины-лидеры центральная азия парламенты гражданское общество борьба с гендерным насилием защита прав женщин верховенство закона