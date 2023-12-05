В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
10:42 05.12.2023 (обновлено: 11:42 05.12.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии, прошедшем в Астане, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По словам Нарбаевой, активное сотрудничество и совместная деятельность государств региона за последние 3 года свидетельствуют о том, что Диалог стал важной площадкой.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
В Астане прошел Диалог женщин-лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Наша платформа стала единой структурой, направленной на обеспечение гендерного равенства. Это еще больше сблизило страны-участницы и позволило вместе обсудить насущные вопросы, общие для всего нашего региона. Вместе с нами активизировалась и деятельность женских ННО", – отметила она.
Участники обсудили роль парламентов и гражданского общества в борьбе с гендерным насилием, защиту прав женщин, а также вопросы верховенства закона для жительниц центральноазиатского региона.
Также речь шла о разработке новых практических мер по развитию регионального сотрудничества для предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин.
Стороны подвели итоги работы Диалога в текущем году и обсудили планы на перспективу.
Срок председательства в Диалоге составляет один год. Поэтому в ходе встречи рассмотрели вопрос о передаче председательства в нем от Казахстана к Кыргызстану.
Для справки: Диалог женщин-лидеров стран ЦА является неформальной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества представительниц парламентов региона. Он был создан и функционирует при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Программы развития ООН и структуры Организации Объединенных наций "ООН-женщины".
Диалог официально начал свою работу в декабре 2020-го. Узбекистан председательствовал в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году, Туркменистан – в 2022 году.