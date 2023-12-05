https://uz.sputniknews.ru/20231205/klimaticheskiye-riski-adaptatsiya-smyagcheniye-obsujdeniye-dubay-41399876.html

К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробности

К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробности

Участники Международного климатического форума COP28 обсудили вопросы адаптации к климатическим рискам и смягчения их последствий.

2023-12-05T14:20+0500

2023-12-05T14:20+0500

2023-12-05T15:01+0500

узбекистан

дубай

экология

мигранты

климат

азиз абдухакимов

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд к 2050 году, сообщает Минэкологии РУз.Такие данные озвучили в ходе мероприятия на тему "Климатические мигранты, климатические риски и адаптация", прошедшего в павильоне "Узбекистан" в Дубае в рамках Международного климатического форума COP28.Диалог объединил профильные ведомства и организации стран Центральной Азии для обмена опытом в части рисков, которые влечет за собой изменение климата. Это позволит достоверно оценить уровень потенциальной опасности и выработать стратегии по смягчению негативных последствий, связанных в том числе с наводнениями из-за прорыва ледниковых озер.По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова, почти половина населения планеты испытывает серьезную нехватку воды, по крайней мере, в определенный период года из-за климатических и неклиматических факторов. Также Абдухакимов добавил, что над решением экологических проблем, таких как изменение климата, необходимо работать совместно.Согласно исследованиям, за последние 50-60 лет в результате изменения климата поверхность ледников в Центральной Азии сократилась на 30%, что напрямую отразилось на реках и их экосистемах. Среднегодовая температура выросла на 1,5 градуса за последние несколько десятилетий и по прогнозам к концу столетия увеличится на 2–5,7 градуса.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/peschanyye-pylnyye-buri-sentralnaya-aziya-borba-41378790.html

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