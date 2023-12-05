https://uz.sputniknews.ru/20231205/krov-saxar-snijeniye-sposob-vrach-41396300.html
Как снизить сахар в крови без лекарств — врач
Как снизить сахар в крови без лекарств — врач
Помимо активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и повышение стрессоустойчивости
2023-12-05T22:06+0500
2023-12-05T22:06+0500
2023-12-05T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
кровь
сахар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21550978_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97b51d61af21ff3c9906cc44580f6900.jpg
Простой способ снижения сахара в крови рекомендовала врач клиники Кливленда в США, эксперт по диабету Шеннон Кнапп, сообщает РИА Новости. По ее словам, контролировать уровень сахара помогают небольшие прогулки после еды. Ходьба в течение 2-5 минут после приема пищи способна замедлить рост показателей.Кнапп объяснила, что физическая активность действует на уровень сахара почти мгновенно. Такая полезная привычка имеет и более долгосрочный эффект — с течением времени она может помочь организму эффективнее использовать инсулин.Кроме активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и снижение уровня стресса. Врач подчеркнула, что эти рекомендации особенно полезны диабетикам, даже если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара.Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21550978_556:198:2832:1905_1920x0_80_0_0_021408cac223bb3ff7e92525c5079934.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мнение эксперта, здоровье, кровь, сахар
мнение эксперта, здоровье, кровь, сахар
Как снизить сахар в крови без лекарств — врач
Помимо активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и повышение стрессоустойчивости.
Простой способ снижения сахара в крови рекомендовала врач клиники Кливленда в США, эксперт по диабету Шеннон Кнапп, сообщает РИА Новости.
По ее словам, контролировать уровень сахара помогают небольшие прогулки после еды. Ходьба в течение 2-5 минут после приема пищи способна замедлить рост показателей.
Кнапп объяснила, что физическая активность действует на уровень сахара почти мгновенно. Такая полезная привычка имеет и более долгосрочный эффект — с течением времени она может помочь организму эффективнее использовать инсулин.
Кроме активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и снижение уровня стресса. Врач подчеркнула, что эти рекомендации особенно полезны диабетикам, даже если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара.