https://uz.sputniknews.ru/20231205/krov-saxar-snijeniye-sposob-vrach-41396300.html

Как снизить сахар в крови без лекарств — врач

Как снизить сахар в крови без лекарств — врач

Помимо активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и повышение стрессоустойчивости

2023-12-05T22:06+0500

2023-12-05T22:06+0500

2023-12-05T22:06+0500

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Простой способ снижения сахара в крови рекомендовала врач клиники Кливленда в США, эксперт по диабету Шеннон Кнапп, сообщает РИА Новости. По ее словам, контролировать уровень сахара помогают небольшие прогулки после еды. Ходьба в течение 2-5 минут после приема пищи способна замедлить рост показателей.Кнапп объяснила, что физическая активность действует на уровень сахара почти мгновенно. Такая полезная привычка имеет и более долгосрочный эффект — с течением времени она может помочь организму эффективнее использовать инсулин.Кроме активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и снижение уровня стресса. Врач подчеркнула, что эти рекомендации особенно полезны диабетикам, даже если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара.Что произойдет с организмом, если совсем отказаться от сладкого — врач

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2023

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мнение эксперта, здоровье, кровь, сахар