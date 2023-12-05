https://uz.sputniknews.ru/20231205/putin-porucheniya-migranty-situatsiya-41392873.html

Путин поручил соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами

Путин поручил соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами

Глава РФ отметил, что необходимо обеспечивать права мигрантов, но ставить во главу угла интересы россиян.

2023-12-05T10:05+0500

2023-12-05T10:05+0500

2023-12-05T11:42+0500

россия

владимир путин

общество

снг

миграция

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В вопросе привлечения мигрантов в Россию необходимо соблюдать этнокультурный баланс, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.По его словам, в страну нужно привлекать трудовые ресурсы, отвечающие ее экономическим интересам. Эти люди должны знать язык, традиции и законы России. Путин добавил, что работу над этим ведут вместе с коллегами из стран СНГ, в частности, открывают школы с преподаванием на русском языке.Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечивать права мигрантов, но ставить во главу угла интересы россиян. По его словам, эти вопросы нужно рассматривать комплексно. Исходя из этого, Путин попросил СПЧ продолжить работу в этом направлении.Глава РФ также остановился на теме образования детей трудовых мигрантов в России. Он подчеркнул, что они должны учиться, однако при этом не должны ухудшаться условия для других школьников. Путин отметил, что нельзя игнорировать существование этой проблемы и пообещал дать соответствующие поручения.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-opyt-ucheta-migrantov-rossiya-41385927.html

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