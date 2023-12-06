https://uz.sputniknews.ru/20231206/mojet-li-odeyalo-pomoch-pri-trevoge-i-stresse--vrach-41429076.html

Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач

Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач

Вес одеяла, не должен превышать 5-10% массы того, кто им укрывается

2023-12-06T22:05+0500

2023-12-06T22:05+0500

2023-12-06T22:05+0500

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Под каким одеялом можно спастись от хандры и тревоги рассказала радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, речь идет об утяжеленных постельных принадлежностях и о методике глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии.Также она добавила, что ученые провели исследования воздействия утяжеленных одеял на людей с синдромом повышенной тревожности и биполярным расстройством. В результате использования этого метода состояние пациентов улучшалось.Вместе с тем, врач рассказала, кому спать под тяжелыми одеялами противопоказано.Также терапевт уточнила, что веса одеяла, не должен превышать 5-10% массы вашего тела.В заключение она отметила, что утяжеленное одеяло – это не панацея и врачи могут рекомендовать это средство только в дополнение к основной терапии.

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мнение эксперта, сон, стресс