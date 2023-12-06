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Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач
Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач
Вес одеяла, не должен превышать 5-10% массы того, кто им укрывается
2023-12-06T22:05+0500
2023-12-06T22:05+0500
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Под каким одеялом можно спастись от хандры и тревоги рассказала радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, речь идет об утяжеленных постельных принадлежностях и о методике глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии.Также она добавила, что ученые провели исследования воздействия утяжеленных одеял на людей с синдромом повышенной тревожности и биполярным расстройством. В результате использования этого метода состояние пациентов улучшалось.Вместе с тем, врач рассказала, кому спать под тяжелыми одеялами противопоказано.Также терапевт уточнила, что веса одеяла, не должен превышать 5-10% массы вашего тела.В заключение она отметила, что утяжеленное одеяло – это не панацея и врачи могут рекомендовать это средство только в дополнение к основной терапии.
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мнение эксперта, сон, стресс
мнение эксперта, сон, стресс

Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач

22:05 06.12.2023
© FOTO Pexels / Ketut SubiyantoВлияние сна на здоровье человека
Влияние сна на здоровье человека - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2023
© FOTO Pexels / Ketut Subiyanto
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Вес одеяла не должен превышать 5-10% массы тела того, кто им укрывается.
Под каким одеялом можно спастись от хандры и тревоги рассказала радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.
По ее словам, речь идет об утяжеленных постельных принадлежностях и о методике глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии.
"Тяжелые одеяла – это интересная тема, иногда они показывают хорошую эффективность. Это похоже на то, как ребенок чувствует себя в объятиях матери – у него увеличивается выработка антистрессовых гормонов: серотонина, эндорфина. За счет этого меняется показатель сердечно-сосудистой системы, пульс замедляется и человек успокаивается. Одеяло работает примерно так же", – пояснила специалист.
Также она добавила, что ученые провели исследования воздействия утяжеленных одеял на людей с синдромом повышенной тревожности и биполярным расстройством. В результате использования этого метода состояние пациентов улучшалось.
Вместе с тем, врач рассказала, кому спать под тяжелыми одеялами противопоказано.
"Это не подходит детям до двух лет, а также пациентам с клаустрофобией, которые не могут спать под чем-то, что на них давит. У людей с заболеваниями органов дыхания сдавливается грудная клетка, уменьшается оксигенация (насыщение крови кислородом, – ред.), что может вызывать дискомфорт и ухудшать состояние дыхательной системы. Доктора также не рекомендуют использовать утяжеленные одеяла людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией", – перечислила Романенко.
Также терапевт уточнила, что веса одеяла, не должен превышать 5-10% массы вашего тела.
"Например, для человека с весом 60 килограммов оптимальная масса одеяла составит 3-6 килограммов. Утяжеленные одеяла могут различаться по наполнителям. Обычно используют гречку, соль, синтетические материалы, микростеклосферы. У каждого из этих видов есть свои особенности эксплуатации", – рассказала Романенко.
В заключение она отметила, что утяжеленное одеяло – это не панацея и врачи могут рекомендовать это средство только в дополнение к основной терапии.
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