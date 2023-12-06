Танзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ
12:18 06.12.2023 (обновлено: 13:57 06.12.2023)
© Сенат Олий МажлисаТанзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ.
© Сенат Олий Мажлиса
В рамках конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Дубае, стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского диалога.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем в Дубае, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Сенат Олий МажлисаТанзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ.
Танзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ.
© Сенат Олий Мажлиса
Встреча состоялась в рамках конференции ООН по изменению климата, которая включает парламентскую сессию.
Как отмечалось, в последние годы взаимный товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ вырос в 4 раза, а в январе-сентябре 2023 года взаимная торговля составила $475,7 млн. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество предприятий с инвестициями ОАЭ, действующих в республике, за 5 лет увеличилось в 2,5 раза. Портфель инвестпроектов, охватывающих такие направления, как "зеленая" энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туристическая инфраструктура, составляет более $4 млрд.
Стороны отметили, что у Узбекистана и ОАЭ есть возможность увеличить эти показатели в несколько раз, и парламенты должны активно этому содействовать.
Речь шла о налаживании сотрудничества в области законотворчества и парламентского контроля.
"Было отмечено, что необходимо установить системный парламентский контроль за выполнением задач, определенных в дорожных картах, принятых на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне, активизировать деятельность "групп дружбы", которые считаются важным аспектом "народной дипломатии", — говорится в сообщении.
Также стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках ООН, Межпарламентского союза, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних структур.
© Сенат Олий МажлисаТанзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ.
Танзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ.
© Сенат Олий Мажлиса
В завершение встречи Танзила Нарбаева пригласила эмиратского коллегу посетить Узбекистан в 2024 году.
Также делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса ознакомилась с павильоном "Узбекистан" в Expo City Dubai.
© Сенат Олий Мажлиса Делегация во главе с Председателем Сената ознакомилась с павильоном "Узбекистан", организованном в центре "Dubai Expo".
Делегация во главе с Председателем Сената ознакомилась с павильоном "Узбекистан", организованном в центре "Dubai Expo".
© Сенат Олий Мажлиса
Экспозиция размещена в двух зонах. В зоне "Blue" представлена информация об экологическом потенциале республики, в частности, об инициированном президентом общенациональном проекте "Яшил макон", Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата (Central Asian Green University), а также состоянии Аральского моря и озеленении его дна.
В "Green" зоне можно узнать о биоразнообразии Узбекистана, работе, проводимой в сфере экологии. Также здесь демонстрируют ролики о туристическом потенциале страны.