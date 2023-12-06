https://uz.sputniknews.ru/20231206/narbayeva-vstrechi-dubay-41418612.html

Танзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ

Танзила Нарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ

В рамках конференции ООН по изменению климата в Дубае, стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского диалога.

2023-12-06T12:18+0500

2023-12-06T12:18+0500

2023-12-06T13:57+0500

политика

узбекистан

оаэ

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

дубай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/06/41413034_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_978c77ac4565641b5d227f6830a2faea.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем в Дубае, сообщает пресс-служба верхней палаты.Встреча состоялась в рамках конференции ООН по изменению климата, которая включает парламентскую сессию.Как отмечалось, в последние годы взаимный товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ вырос в 4 раза, а в январе-сентябре 2023 года взаимная торговля составила $475,7 млн. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Количество предприятий с инвестициями ОАЭ, действующих в республике, за 5 лет увеличилось в 2,5 раза. Портфель инвестпроектов, охватывающих такие направления, как "зеленая" энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туристическая инфраструктура, составляет более $4 млрд.Стороны отметили, что у Узбекистана и ОАЭ есть возможность увеличить эти показатели в несколько раз, и парламенты должны активно этому содействовать.Речь шла о налаживании сотрудничества в области законотворчества и парламентского контроля.Также стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках ООН, Межпарламентского союза, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних структур.В завершение встречи Танзила Нарбаева пригласила эмиратского коллегу посетить Узбекистан в 2024 году.Также делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса ознакомилась с павильоном "Узбекистан" в Expo City Dubai.Экспозиция размещена в двух зонах. В зоне "Blue" представлена информация об экологическом потенциале республики, в частности, об инициированном президентом общенациональном проекте "Яшил макон", Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата (Central Asian Green University), а также состоянии Аральского моря и озеленении его дна. В "Green" зоне можно узнать о биоразнообразии Узбекистана, работе, проводимой в сфере экологии. Также здесь демонстрируют ролики о туристическом потенциале страны.

узбекистан

оаэ

дубай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нарбаева встреча оаэ межпарламентский диалог конференция оон по изменению климата дубай