https://uz.sputniknews.ru/20231206/samarkand-uzbekistan-belarus-vstrechi-biznes-forum-41414367.html

В Самарканде прошло заседание узбекско-белорусской Межправкомиссии — подробности

В Самарканде прошло заседание узбекско-белорусской Межправкомиссии — подробности

Стороны достигли договоренности о совместной реализации ряда инвестиционных проектов и торговых контрактов.

2023-12-06T10:10+0500

2023-12-06T10:10+0500

2023-12-06T10:33+0500

узбекистан

самарканд

беларусь

бизнес-форум

экономика

инвестпроекты

торговля

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Самарканде состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между республикой Узбекистан и республикой Беларусь, сообщает МИПТ.Оно прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева и зампремьер-министра Беларуси Леонида Зайца.В фокусе внимания участников находились актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области промышленной кооперации, транспортной взаимосвязанности, сельского хозяйства, межрегионального партнерства, здравоохранения, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.Речь шла и об увеличении объемов взаимного товарооборота. В данном контексте согласовали планы по разработке дорожной карты на 2024-2025 годы и соглашения о применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Стороны также договорились провести в ближайшее время Форум регионов Беларуси и Узбекистана и очередное заседание узбекского-белорусского Делового совета.Помимо этого, обсудили перспективы развития промышленной кооперации, определили точки экономического роста, что предусматривает разработку ряда новых совместных проектов в сферах производства стройматериалов, фармпродукции, мебели, трикотажных и кожевенно-меховых изделий, продуктов питания, развития картофелеводства, животноводства, рыбоводства и других направлениях. В рамках сотрудничества в сфере здравоохранения достигнуты договоренности о создании двух филиалов медицинских учреждений Беларуси в Узбекистане, а также о разработке дорожной карты. В ее рамках будет осуществляться обмен инновациями, реализация проектов в области взаимных поставок и совместного производства лекарственных средств, а также программ повышения квалификации, проведения стажировки и курсов академической мобильности в ВУЗах и территориальных управлениях системы здравоохранения.По завершении заседания подписаны итоговый протокол 10-го заседания Межправкомиссии, а также протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений.В тот же день прошла встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и его белорусского коллеги Романа Головченко.Как отмечалось, благодаря усилиям лидеров двух государств, взаимодействие между Узбекистаном и Беларусью вышло на качественно новый уровень. А дополнительным драйвером, по мнению участников нынешней встречи, станет успешная реализация совместных проектов, включая промышленную кооперацию."Сегодня задача заключается в том, чтобы наполнить экономическую составляющую нашего партнерства новым практическим содержанием, обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов и торговых контрактов. Отрадно, что в двусторонней торговле наблюдается хорошая динамика. За первые 10 месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос более чем на 20% и уже превысил $ 500 млн. Вместе с тем имеется значительный незадействованный потенциал для кратного увеличения объемов торговли за счет расширения взаимных поставок продукции, востребованной на наших рынках", — отметил Арипов.Согласно озвученным данным, с 2019 года число предприятий с участием белорусского капитала в Узбекистане выросло в четыре раза и достигло 186, однако есть все предпосылки и для увеличения этой цифры.Также в Самарканде состоялся узбекско-белорусский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Белорусской торгово-промышленной палатой и собравший более 200 участников. Представители делового сообщества двух стран в рамках форума провели В2В-переговоры и обсудили конкретные наработки и проекты дальнейшего взаимовыгодного партнерства.Форум продемонстрировал большой интерес бизнеса Узбекистана и Беларуси к взаимному сотрудничеству не только в плане торговли, но и выхода на совместные кооперационные проекты, а также готовность ТПП организовывать площадки в обеих странах для встреч деловых кругов и поиска партнеров.

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узбекистан, самарканд, беларусь, бизнес-форум, экономика, инвестпроекты, торговля, абдулла арипов