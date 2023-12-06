https://uz.sputniknews.ru/20231206/uzbekistan-itparka-predstavitelstva-sng-41433910.html
Представительства IТ Park Узбекистана откроют в странах СНГ
Представительства IТ Park Узбекистана откроют в странах СНГ
К 2030 году планируется увеличить объем ИТ-услуг до 5 миллиардов долларов.
2023-12-06T18:14+0500
2023-12-06T18:14+0500
2023-12-06T18:17+0500
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снг
информационные технологии
it-технологии
технопарк
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ближайшее время в СНГ откроют зарубежные представительства IT Park. Об этом сообщили на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием заместителя директора IT парка Махлиё Мухсиновой.По ее словам, на сегодняшний день общее число резидентов IT парка составляет 1 470 компаний. Из них 431 зарегистрирована в регионах Узбекистана, а 1 039 – в Ташкенте. 305 резидентов являются образовательными компаниями, а количество компаний с участием иностранного капитала составляет 244.Общий объем услуг, предоставленных компаниями-резидентами IT Park, достиг 8,5 трлн сумов. Сравнивая это с объемом услуг за аналогичный период прошлого года, который составил 3,8 трлн сумов, можно увидеть рост в 2,2 раза.К 2030 году планируется увеличить объем IT услуг до $5млрд. Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) был открыт летом 2019 года. Он специализируется на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов. Для резидентов парка действует ряд льгот и преференций.
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узбекистан iт-парк представительства страны снг
узбекистан iт-парк представительства страны снг
Представительства IТ Park Узбекистана откроют в странах СНГ
18:14 06.12.2023 (обновлено: 18:17 06.12.2023)
К 2030 году планируется увеличить объем IT услуг до 5 миллиардов долларов.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ближайшее время в СНГ откроют зарубежные представительства IT Park. Об этом сообщили на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием заместителя директора IT парка Махлиё Мухсиновой.
"IT Park планирует увеличить экспортные услуги и привлечь зарубежные сервисные компании, в частности, создать зарубежные представительства IT Park в … регионах MENA, Юго-Восточной Азии и СНГ...", — рассказала Мухсинова.
По ее словам, на сегодняшний день общее число резидентов IT парка составляет 1 470 компаний. Из них 431 зарегистрирована в регионах Узбекистана, а 1 039 – в Ташкенте. 305 резидентов являются образовательными компаниями, а количество компаний с участием иностранного капитала составляет 244.
"Объем экспорта резидентов IT Park за 9 месяцев 2023 года составил $238,7 млн. и увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, показатель прошлого года составлял $89,2 млн", — отметила она.
Общий объем услуг, предоставленных компаниями-резидентами IT Park, достиг 8,5 трлн сумов. Сравнивая это с объемом услуг за аналогичный период прошлого года, который составил 3,8 трлн сумов, можно увидеть рост в 2,2 раза.
К 2030 году планируется увеличить объем IT услуг до $5млрд.
Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) был открыт летом 2019 года. Он специализируется на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов. Для резидентов парка действует ряд льгот и преференций.