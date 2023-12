https://uz.sputniknews.ru/20231206/uzbekistan-itparka-predstavitelstva-sng-41433910.html

Представительства IТ Park Узбекистана откроют в странах СНГ

К 2030 году планируется увеличить объем ИТ-услуг до 5 миллиардов долларов.

2023-12-06T18:14+0500

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ближайшее время в СНГ откроют зарубежные представительства IT Park. Об этом сообщили на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием заместителя директора IT парка Махлиё Мухсиновой.По ее словам, на сегодняшний день общее число резидентов IT парка составляет 1 470 компаний. Из них 431 зарегистрирована в регионах Узбекистана, а 1 039 – в Ташкенте. 305 резидентов являются образовательными компаниями, а количество компаний с участием иностранного капитала составляет 244.Общий объем услуг, предоставленных компаниями-резидентами IT Park, достиг 8,5 трлн сумов. Сравнивая это с объемом услуг за аналогичный период прошлого года, который составил 3,8 трлн сумов, можно увидеть рост в 2,2 раза.К 2030 году планируется увеличить объем IT услуг до $5млрд. Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) был открыт летом 2019 года. Он специализируется на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов. Для резидентов парка действует ряд льгот и преференций.

