От образования до туризма: чем привлекает узбекистанцев Оренбургская область
© Sputnik/Элина БекназароваВывеска Оренбургской области
© Sputnik/Элина Бекназарова
Эксклюзив
Журналисты из Узбекистана ознакомились с потенциалом крупнейшего региона РФ. Пресс-тур в Оренбург прошел в рамках укрепления партнерства и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами при поддержке представительства Россотрудничества в Руз.
Чтобы попасть в Оренбург, нужно долететь до Уфы, а оттуда проехать около 5 часов на машине. Добраться до города можно и на поездах, которые идут из Ташкента в Самару или Челябинск с остановкой в Оренбурге. Дорога займет около двух суток.
© Sputnik/Элина БекназароваВид на Оренбург со смотровой площадки Оренбургского государственного университета
Вид на Оренбург со смотровой площадки Оренбургского государственного университета
© Sputnik/Элина Бекназарова
Подъезжая к Оренбургу можно заметить, что на окраинах города появились современные новостройки, а в центре сохранились исторические здания. Ощущение старины усиливают и многочисленные бронзовые мемориальные доски, рассказывающие об известных личностях, ранее учившихся или проживавших по этим адресам. Среди них — Юрий Гагарин, который учился в Оренбурге с 1955 по 1957 год, чем гордятся жители этого города.
Образование
© Sputnik/Элина БекназароваСтуденты Оренбургского государственного университета
Студенты Оренбургского государственного университета
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Оренбурге, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают представители около 126 национальностей. Большую их часть составляют русские, татары и казахи.
Во многом благодаря такому разнообразию и вместе с тем схожести языков город пользуется популярностью у иностранных студентов. К примеру, в Оренбургском государственном университете обучаются более 22 тыс. студентов. Среди них немало и узбекистанцев. Чаще всего соотечественники выбирают такие направления обучения, как экономика и финансы.
"В университете я получил то, чего мне не хватало: интернациональную группу и развитие в разных направлениях в процессе обучения. У нас много ребят, которые, к примеру, обучаются на факультете экономики и при этом показывают хорошие результаты в спорте, IT и других сферах", — рассказывает Кирилл Голов, студент ОГУ из Узбекистана.
При этом ребята говорят, что по окончании обучения планируют вернуться в Узбекистан.
"В моих планах — работать на Родине. Я считаю, что это здорово, когда молодежь может перенять опыт и вернуться с этим багажом обратно", — отметил Голов.
Для того чтобы студенты могли развиваться в актуальных на сегодняшний день сферах, на территории университета открыли медиа-центр. Здесь снимают ролики, записывают интервью и создают современные информационные продукты студенты журфака. Помимо этого, в вузе есть общество киберспортсменов, участники которого побеждают в игровых турнирах и создают свои разработки с помощью искусственного интеллекта и не только.
В планах университета – не просто закрывать потребность в квалифицированных кадрах в своем регионе, но и обмениваться опытом с преподавателями и студентами других стран.
Промышленность
© Sputnik/Элина БекназароваРабочий завода АО "Уральская сталь" г. Новотроицк
Рабочий завода АО "Уральская сталь" г. Новотроицк
© Sputnik/Элина Бекназарова
В регионе наиболее развиты топливная промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. Область производит 31,1% техоборудования для цветной металлургии страны.
Одно из ключевых промышленных предприятий – АО "Уральская сталь". Оно входит в восьмерку крупнейших производителей стали в России и является лидером металлургической отрасли региона. Расположено предприятие на площади в 10 кв. км в городе Новотроицке, в 270 км от Оренбурга.
Выпускаемую им продукцию использовали при строительстве более 100 мостов по всей России. Кроме того, новотроицкий прокат применяли на олимпийских объектах в Сочи, стадионах, где проходили ЧМ по футболу, а также при реконструкции крейсера "Аврора".
Предприятие налаживает взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ, в том числе и с Узбекистаном, тем самым расширяя географию экспорта.
Примечательно, что на заводе развивают и промышленный туризм. Так, с недавних пор здесь стали проводить регулярные экскурсии. Участники могут воочию увидеть полный цикл изготовления стали: от производства кокса, являющегося основным видом топлива для выпуска чугуна, до рек раскаленного металла и выпуска готовых изделий.
Еще одним крупным промышленным предприятием региона, куда приезжают повышать квалификацию специалисты из Узбекистана, является ООО "Аккерманн цемент".
Годовой объем производства предприятия — 2,3 млн тонн продукции. Оно владеет АО "Ахангаранцемент" в Ташкентской области и вкладывает средства в развитие и модернизацию завода в Узбекистане.
Предприятие также проводит социальную программу. На территории завода открыты мастерские по изготовлению предметов интерьера из бетона. Как рассказывают сотрудники, на мастер-классы сюда приходят как пожилые, так и юные гости. Такую же мастерскую в ближайшее время планируют открыть и на предприятии АО "Ахангаранцемент" в Ташобласти.
Туризм
© Sputnik/Элина БекназароваУлица Советская, Оренбург
Улица Советская, Оренбург
© Sputnik/Элина Бекназарова
Однако промышленный туризм — не единственный способ познакомиться с Оренбургской областью. Национальный маршрут "Горизонты открытий" — еще одна новая возможность открыть для себя регион.
© Sputnik/Элина БекназароваВид с птичьего полета на Пешеходный мост "Европа - Азия"
Вид с птичьего полета на Пешеходный мост "Европа - Азия"
© Sputnik/Элина Бекназарова
Во время трехдневного тура гости могут увидеть знаменитый мост, разделяющий Европу и Азию, пройтись по улицам, где жили Даль, Ростропович, бывали Пушкин и Толстой. А также посетить Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, где собрана коллекция произведений искусства и предметов старины, в том числе известное золото сарматов – древних племен, населявших территорию области 2,5 тыс. лет назад.
© Sputnik/Элина БекназароваИсторико-мемориальный музей В. С. Черномырдина
Историко-мемориальный музей В. С. Черномырдина
© Sputnik/Элина Бекназарова
В программу тура также входит посещение села Черный Отрог в Саракташском районе, где родился и вырос российский политический и государственный деятель, министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин. Историко-мемориальный музей, открытый в его честь, является туристическим символом области. Здесь собраны подлинные экспонаты, которыми пользовался Черномырдин: рабочий стол и обстановка кабинета, личные записные книжки, коллекция оружия и авто.
© Sputnik/Элина БекназароваИсторико-мемориальный музей В. С. Черномырдина
Историко-мемориальный музей В. С. Черномырдина
© Sputnik/Элина Бекназарова
Девятнадцать автомобилей, принадлежавших Черномырдину, представляют собой культовые модели своего времени, редкие экземпляры, а также репликары, совмещающие в себе ретро кузов и современный двигатель.
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
© Sputnik/Элина БекназароваКоллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
3/8
© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
4/8
© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
5/8
© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
6/8
© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
7/8
© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Коллекция автомобилей В.С.Черномырдина Музей В.С. Черномырдина в Саракташском районе
Область удивляет не только богатыми коллекциями музеев, но и степным заповедником "Оренбургский" где остались последние нетронутые участки ковыльной степи, а весной цветут тюльпаны Шренка. Кроме того, в заповеднике сохранилась популяция диких лошадей Пржевальского, занесенных в Красную книгу России.
Особая экономическая зона (ОЭЗ)
Сегодня Оренбургская область может стать логистическим центром и так называемыми "воротами" из Европы в Азию. Здесь с 2022 года активно создают инфраструктуру Особой экономической зоны, на территории которой предприниматели открывают логистические центры и осуществляют импорт оборудования и сырья без уплаты таможенных налогов и пошлин. Её особенность —удобное расположение. Маршрут от ОЭЗ до Узбекистана занимает 2 дня, в Европу – 3, в Китай – 4. Помимо прочего, резиденты не платят налоги на имущество, землю и транспорт.
"Здесь строятся комплексы в 100 – 120 тыс. квадратов, на которых работает около 300 сотрудников. В ближайшие 5 лет в России планируется построить порядка 30 – 35 таких комплексов. И я думаю, что в ближайшие годы они будут расстраиваться не только по России, но и в Узбекистане", — отмечает Вильдан Муратов, руководитель строительной компании маркетплейса Ozone.
Представители региона отметили развивающееся сотрудничество области с Узбекистаном и выразили готовность и дальше укреплять отношения.