https://uz.sputniknews.ru/20231207/mirziyoyev-ukaz-pomilovaniye-den-konstitutsii-41438076.html

Мирзиёев ко дню Конституции помиловал 334 заключенных

Мирзиёев ко дню Конституции помиловал 334 заключенных

В их числе 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

2023-12-07T09:48+0500

2023-12-07T09:48+0500

2023-12-07T10:33+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

помилование

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В связи с 31-й годовщиной принятия Основного закона РУз Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает пресс-служба президента.Из числа помилованных 34 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 лиц.Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено помочь помилованным лицам вернуться к семье и близким, оказать им содействие в социальной адаптации, привлечь к полезному труду и здоровому образу жизни, а также способствовать тому, чтобы они заняли достойное место в обществе.

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