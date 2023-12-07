https://uz.sputniknews.ru/20231207/mirziyoyev-ukaz-pomilovaniye-den-konstitutsii-41438076.html
Мирзиёев ко дню Конституции помиловал 334 заключенных
Мирзиёев ко дню Конституции помиловал 334 заключенных
В их числе 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
2023-12-07T09:48+0500
2023-12-07T09:48+0500
2023-12-07T10:33+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
помилование
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В связи с 31-й годовщиной принятия Основного закона РУз Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает пресс-служба президента.Из числа помилованных 34 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 лиц.Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено помочь помилованным лицам вернуться к семье и близким, оказать им содействие в социальной адаптации, привлечь к полезному труду и здоровому образу жизни, а также способствовать тому, чтобы они заняли достойное место в обществе.
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мирзиёев помилование заключенные
мирзиёев помилование заключенные
Мирзиёев ко дню Конституции помиловал 334 заключенных
09:48 07.12.2023 (обновлено: 10:33 07.12.2023)
В их числе 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
В связи с 31-й годовщиной принятия Основного закона РУз Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает
пресс-служба президента.
"Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции республики Узбекистан помилованы 334 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении.
Из числа помилованных 34 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 лиц.
Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено помочь помилованным лицам вернуться к семье и близким, оказать им содействие в социальной адаптации, привлечь к полезному труду и здоровому образу жизни, а также способствовать тому, чтобы они заняли достойное место в обществе.