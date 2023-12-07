https://uz.sputniknews.ru/20231207/tanzila-narbayeva-martin-chungong-vstrecha-dubay-41443536.html

Танзила Нарбаева провела переговоры с Генсеком Межпарламентского союза

Танзила Нарбаева провела переговоры с Генсеком Межпарламентского союза

Стороны обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и Межпарламентского союза.

2023-12-07T14:10+0500

2023-12-07T14:10+0500

2023-12-07T14:23+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

генеральный секретарь

межпарламентский союз

мартин чунгонг

переговоры

дубай

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в Дубае, сообщает пресс-служба верхней палаты.Встреча прошла в рамках Конференции ООН по изменению климата (СОР), программа которой включает парламентскую сессию.В ходе диалога обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и Межпарламентского союза.Генсек МПС подчеркнул важность инициатив Узбекистана на международной арене не только для региона, но и для мирового сообщества.Он отметил, что республика становится площадкой, укрепляющей взаимодействие парламентов в решении актуальных вопросов. Свидетельством тому является прошедший в Ташкенте годом ранее 14-й саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза.По завершении диалога стороны договорились продолжить совместные проекты.

https://uz.sputniknews.ru/20231206/narbayeva-vstrechi-dubay-41418612.html

дубай

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