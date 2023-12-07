https://uz.sputniknews.ru/20231207/tanzila-narbayeva-martin-chungong-vstrecha-dubay-41443536.html
Танзила Нарбаева провела переговоры с Генсеком Межпарламентского союза
Танзила Нарбаева провела переговоры с Генсеком Межпарламентского союза
Стороны обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и Межпарламентского союза.
2023-12-07T14:10+0500
2023-12-07T14:10+0500
2023-12-07T14:23+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
генеральный секретарь
межпарламентский союз
мартин чунгонг
переговоры
дубай
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в Дубае, сообщает пресс-служба верхней палаты.Встреча прошла в рамках Конференции ООН по изменению климата (СОР), программа которой включает парламентскую сессию.В ходе диалога обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и Межпарламентского союза.Генсек МПС подчеркнул важность инициатив Узбекистана на международной арене не только для региона, но и для мирового сообщества.Он отметил, что республика становится площадкой, укрепляющей взаимодействие парламентов в решении актуальных вопросов. Свидетельством тому является прошедший в Ташкенте годом ранее 14-й саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза.По завершении диалога стороны договорились продолжить совместные проекты.
https://uz.sputniknews.ru/20231206/narbayeva-vstrechi-dubay-41418612.html
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танзила нарбаева генсек межпарламентского союза сотрудничество сенат олий мажлиса
танзила нарбаева генсек межпарламентского союза сотрудничество сенат олий мажлиса
Танзила Нарбаева провела переговоры с Генсеком Межпарламентского союза
14:10 07.12.2023 (обновлено: 14:23 07.12.2023)
Стороны обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и МПС.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в Дубае, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Встреча прошла в рамках Конференции ООН по изменению климата (СОР), программа которой включает парламентскую сессию.
В ходе диалога обсудили практические аспекты сотрудничества Сената Олий Мажлиса и Межпарламентского союза.
Генсек МПС подчеркнул важность инициатив Узбекистана на международной арене не только для региона, но и для мирового сообщества.
Он отметил, что республика становится площадкой, укрепляющей взаимодействие парламентов в решении актуальных вопросов. Свидетельством тому является прошедший в Ташкенте годом ранее 14-й саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза.
"Генсек МПС констатировал, что парламенты являются участниками процесса достижения ЦУР. II Глобальный форум по межпарламентскому сотрудничеству в реализации Целей устойчивого развития, который состоялся 30 ноября текущего года в Ташкенте, стал важной платформой для налаживания сотрудничества и обмена опытом для всех государств в этом направлении", — говорится в сообщении.
По завершении диалога стороны договорились продолжить совместные проекты.