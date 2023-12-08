Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции
09:42 08.12.2023 (обновлено: 11:35 08.12.2023)
Глава республики отметил, что в новой редакции Основного закона прочно закреплены пять ключевых положений — Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба президента.
"Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Днем Конституции Республики Узбекистан – 8 декабря.… желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям", – говорится в поздравлении.
Лидер страны отметил, что в нынешнем году этот праздник, имеющий большое значение в общественно-политической жизни и развитии страны, приобретает особый смысл. Прежде всего потому, что впервые в национальной истории Узбекистана Конституцию приняли в новой редакции на всенародном референдуме 30 апреля 2023 года.
"Будучи по своей сути истинно народным Основным законом страны, она, несомненно, стала важнейшим правовым гарантом необратимости широкомасштабных реформ, направленных на строительство Нового Узбекистана", — указано в поздравлении.
Президент напомнил, что в новой редакции Конституции закреплены пять ключевых положений – Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, а ее содержание коренным образом усовершенствовано и дополнено новыми главами и статьями.
"В новых конституционных условиях мы еще более решительно продолжим наши реформы по обеспечению интересов человека, его чести и достоинства. В соответствии с волей нашего народа мы должны полностью реализовать на практике принципы, закрепленные в Основном законе, сделать их неотъемлемой частью нашей жизни", — подчеркнул он.
В этой связи Мирзиёев поставил ряд приоритетных задач:
расширение участия граждан в управлении государством и обществом;
переход к практике прямого и непосредственного применения Конституции во всех сферах жизни общества, включая деятельность всех госучреждений, в том числе судов.
гармонизация судебно-правовых реформ с новым конституционным полем, предусматривающая ориентирование деятельности судебных и правоохранительных органов на защиту прав, свобод и законных интересов человека;
исключение некоторых деяний из категории преступлений и изменение видов наказаний, отмена административной ответственности, вытекающей из гражданско-правовых отношений, в рамках реализации конституционного принципа соразмерности правового воздействия
борьба с любыми действиями, противоречащими правам и интересам человека, предусматривающая совершенствование деятельности Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса, Детского омбудсмана и других национальных институтов по правам человека;
устранение бюрократических барьеров в отношениях между гражданином и государством, а также существующих в этом процессе коррупционных факторов;
изучение Конституции на основе концепции "Новый Узбекистан – просвещенное общество", начиная с детского сада. Внедрение при приеме на госслужбу системы проверки знания основ Конституции;
повышение подотчетности государственных органов и должностных лиц общественности, предусматривающее поддержку ННО, СМИ и углубление социального партнерства.