https://uz.sputniknews.ru/20231208/mirziyoyev-pozdravleniye-narod-konstitutsiya-41453555.html

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

Глава республики отметил, что в новой редакции Конституции прочно закреплены пять столпов Узбекистана – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство.

2023-12-08T09:42+0500

2023-12-08T09:42+0500

2023-12-08T11:35+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекистан

поздравление

день конституции

общество

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба президента.Лидер страны отметил, что в нынешнем году этот праздник, имеющий большое значение в общественно-политической жизни и развитии страны, приобретает особый смысл. Прежде всего потому, что впервые в национальной истории Узбекистана Конституцию приняли в новой редакции на всенародном референдуме 30 апреля 2023 года.Президент напомнил, что в новой редакции Конституции закреплены пять ключевых положений – Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, а ее содержание коренным образом усовершенствовано и дополнено новыми главами и статьями.В этой связи Мирзиёев поставил ряд приоритетных задач:

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