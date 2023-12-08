https://uz.sputniknews.ru/20231208/pentagon-ukraina-sokrascheniye-postavki-orujiye-41454063.html

Пентагону нечего дать Украине, кроме идей

Пентагону нечего дать Украине, кроме идей

Внутриполитическая турбулентность в США негативно влияет на объемы военной помощи киевскому режиму. Пентагон из последних запасов пытается продлить прокси-войну с Россией на украинском ТВД – получается плохо

2023-12-08T10:31+0500

2023-12-08T10:31+0500

2023-12-08T10:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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украина

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вооружение

спецоперация

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История НАТО на исходе, зависимый от американцев Евросоюз в панике. Россия уверенно решает задачи СВО.На конференции в Вашингтоне 6 декабря руководители украинского минобороны попросили у США "серебряные пули" против Российской армии – ударные вертолеты Apache и Black Hawk, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, а также тяжелые разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian и системы противоракетной обороны THAAD. После недавнего безрассудного запроса ВСУ на 17 млн артиллерийских снарядов Пентагон было трудно чем-либо удивить, и все же министру Рустему Умерову это наверняка удалось (список – на $100 млрд, как минимум). На этот раз Америка оказалась сурова к украинским попрошайкам.Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на сумму $61 млрд, невзирая на истерические призывы и угрозы американского президента Джо Байдена. Онлайн-обращение президента Владимир Зеленского к американским законодателям отменили. Пентагон подсластил горькие пилюли очередной подачкой киевскому режиму – партией старых боеприпасов из своих арсеналов на сумму $175 млн. В пересчете на 155-мм снаряды – не более 35 тысяч штук (недельная норма артиллерии ВСУ). А Зеленский продолжает заверять украинцев, что победит Россию и добьется справедливого мира "несмотря ни на что".Газета The New York Times пояснила, что сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о поддержке Киева, не получив согласия Белого дома на ужесточение ограничений на границе США с Мексикой. Издание Politico отметило: "ЕС находится в режиме паники за неделю до ключевого саммита, на котором будут обсуждаться важные решения относительно будущего Украины". Независимый Кильский институт мировой экономики констатировал: поддержка украинского проекта США слабеет – из опрошенных 42 "доноров" киевского режима только 20 обещали предоставить новые пакеты помощи, это самый низкий показатель с начала российской СВО.Содержательное ближневосточное турне российского президента 6 декабря окончательно погрузило в уныние западных "ястребов", Урфинов Джюсов и их "деревянных солдат" с волшебным порошком.Фатальная ошибкаВместо поставок американского "супероружия" глава Пентагона Ллойд Остин предложил украинскому министру обороны Рустему Умерову, у которого внезапно появился "план войны на 2024 год", некое "укрепление партнерства между Украиной и оборонной промышленностью США". Остин заявил, что сильная и устойчивая украинская оборонная промышленность найдет отклик далеко за ее пределами и укрепит безопасность во всем мире. Идея международного военно-промышленного сотрудничества на территории Украины выглядит крайне неоднозначно.В ходе спецоперации, под ударами десятков российских ракет и дронов строительство иностранных военных заводов на Украине практически невозможно, а условия мира будет диктовать победитель, то есть Россия.С другой стороны, предприятия ВПК всего Евросоюза (НАТО) за год сумели одолеть производство лишь 300 тысяч 155-мм снарядов. Примерно столько же выпущено в США, однако для продолжения боевых действий ВСУ ежегодно требуется более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Планы строительства в Европе новых оружейных заводов сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Буксует даже "бронепоезд" Германии. Американская военная промышленность выпустила последний двигатель к танку Abrams 30 лет назад. Технологический провал Запада в прокси-войне с Россией очевиден, и в обозримой перспективе коррекции не поддается.Правительство США высоко оценивают риск неминуемого поражения киевского режима без предоставления дополнительной американской поддержки. Недостаток инструментов влияния Вашингтон пытается компенсировать воинственными выпадами в адрес Москвы. Так, президент Джо Байден вчера заявил об уверенности в атаке России на страны НАТО – после победы на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби добавил, что в случае победы над украинскими войсками России придется столкнуться с армией США: "Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине". Не ясно, чего в этих заявлениях больше – наглости, глупости, или шантажа в адрес сенаторов-республиканцев. Вашингтон слишком быстро забыл суровые уроки афганских талибов, у которых не было никаких Су-57, С-400, атомных субмарин и гиперзвуковых ракет с термоядерными боеголовками.Россия считает агрессивную американскую риторику безответственной и недопустимой. Разумеется, в ситуации прямого военного конфликта Вооруженные силы РФ не станут долго возиться с американскими войсками в Европе – российские ракеты полетят непосредственно по североамериканским объектам Армии, Корпуса морской пехоты и ВМС США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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