Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231209/matviyenko-pozdravleniye-mediagruppa-rossiya-segodnya-yubiley-41473383.html
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik
2023-12-09T13:00+0500
2023-12-09T13:00+0500
миа "россия сегодня"
валентина матвиенко
поздравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41473099_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c039d2d21716e40d0ba09ace31a07b43.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41473099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4e06dd1d5bfb2d441883d342437f3af2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
валентина матвиенко поздравление медиагруппа россия сегодня юбилей международная медиагруппа 9 декабря 10 лет риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik
валентина матвиенко поздравление медиагруппа россия сегодня юбилей международная медиагруппа 9 декабря 10 лет риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

13:00 09.12.2023
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (в центре на первом плане) во время посещения МИА "Россия сегодня". Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (в центре на первом плане) во время посещения МИА Россия сегодня. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2023
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"
Подписаться на
НовостиTelegram
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы.

"Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", — говорится в поздравительной телеграмме.

Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".
"За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0