https://uz.sputniknews.ru/20231209/mishustin-pozdravleniye-rossiya-segodnya-10-let-yubiley-41472290.html

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik

2023-12-09T11:01+0500

2023-12-09T11:01+0500

2023-12-09T11:14+0500

миа "россия сегодня"

поздравление

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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