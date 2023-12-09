https://uz.sputniknews.ru/20231209/mishustin-pozdravleniye-rossiya-segodnya-10-let-yubiley-41472290.html
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik
2023-12-09T11:01+0500
2023-12-09T11:01+0500
2023-12-09T11:14+0500
миа "россия сегодня"
поздравление
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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михаил мишустин поздравление россия сегодня 10-летний юбилей международная медиагруппа риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik
михаил мишустин поздравление россия сегодня 10-летний юбилей международная медиагруппа риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
11:01 09.12.2023 (обновлено: 11:14 09.12.2023)
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".
Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".
""Россия сегодня" — это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек. В ваших передачах звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, – отметил Мишустин. — Свыше ста международных партнеров, включая агентства, телеканалы и университеты, принимают участие в масштабных проектах медиагруппы, Применение самых передовых технологий позволяет вам производить качественный и востребованный контент в различных современных форматах — социальных сетях и мобильных приложениях".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.