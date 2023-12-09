https://uz.sputniknews.ru/20231209/patriarx-kirill-pozdravleniye-mediagruppa-rossiya-segodnya-10-letiye-41478017.html

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik

2023-12-09T21:00+0500

2023-12-09T21:00+0500

2023-12-09T21:00+0500

поздравление

миа "россия сегодня"

патриарх кирилл

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан". Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности". Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества". Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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