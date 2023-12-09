https://uz.sputniknews.ru/20231209/patrushev-pozdravleniye-mediagruppa-rossiya-segodnya-yubiley-41477822.html

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik.

2023-12-09T19:00+0500

2023-12-09T19:00+0500

2023-12-09T19:00+0500

николай патрушев

миа "россия сегодня"

поздравление

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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2023

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