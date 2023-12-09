https://uz.sputniknews.ru/20231209/volodin-pozdravleniye-rossiya-segodnya-yubiley-41475350.html
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik
2023-12-09T15:00+0500
2023-12-09T15:00+0500
2023-12-09T15:00+0500
миа "россия сегодня"
вячеслав володин
поздравление
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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вячеслав володин поздравление россия сегодня юбилей международная медиагруппа 9 декабря 10 лет риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik
вячеслав володин поздравление россия сегодня юбилей международная медиагруппа 9 декабря 10 лет риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.
""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.
Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.