https://uz.sputniknews.ru/20231209/volodin-pozdravleniye-rossiya-segodnya-yubiley-41475350.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Международная медиагруппа "Россия сегодня" 9 декабря отмечает 10 лет со дня основания. Она объединяет РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru, а также агентство и радио Sputnik

2023-12-09T15:00+0500

2023-12-09T15:00+0500

2023-12-09T15:00+0500

миа "россия сегодня"

вячеслав володин

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41473610_0:46:1122:677_1920x0_80_0_0_ccb626fcae5e987f82fb202afe78ba80.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вячеслав володин поздравление россия сегодня юбилей международная медиагруппа 9 декабря 10 лет риа новости прайм иносми baltnews украина.ру социальный навигатор кот arctic.ru агентство радио sputnik