Елки, Пушкин и Дед Мороз: как украсили Санкт-Петербург к Новому году

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкИнсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
1/10
Инсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодние украшения в витрине магазина на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
2/10
Новогодние украшения в витрине магазина на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция в витрине одного из магазинов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
3/10
Праздничная инсталляция в витрине одного из магазинов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
4/10
Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
5/10
Новогодняя инсталляция на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкУличное новогоднее украшение на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
6/10
Уличное новогоднее украшение на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя ель в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
7/10
Новогодняя ель в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация Банковского моста в Санкт-Петербурге.
8/10
Новогодняя иллюминация Банковского моста в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
9/10
Люди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкПраздничная иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
10/10
Праздничная иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.