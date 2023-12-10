Елки, Пушкин и Дед Мороз: как украсили Санкт-Петербург к Новому году

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Во всех городах уже светится и переливается праздничная иллюминация, радуют детей новогодние инсталляции. Как украсили Северную столицу России - в нашей фотоподборке.