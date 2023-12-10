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https://uz.sputniknews.ru/20231210/41484869.html
Елки, Пушкин и Дед Мороз: как украсили Санкт-Петербург к Новому году
Елки, Пушкин и Дед Мороз: как украсили Санкт-Петербург к Новому году
Во всех городах уже светится и переливается праздничная иллюминация, радуют детей новогодние инсталляции. Как украсили Северную столицу России - в нашей фотоподборке.
2023-12-10T22:02+0500
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фото
россия
санкт-петербург
новый год
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фото санкт-петербург новый год украшения
фото санкт-петербург новый год украшения

Елки, Пушкин и Дед Мороз: как украсили Санкт-Петербург к Новому году

22:02 10.12.2023
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Во всех городах уже светится и переливается праздничная иллюминация, радуют детей новогодние инсталляции. Как украсили Северную столицу России - в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкИнсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Инсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Инсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодние украшения в витрине магазина на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
Новогодние украшения в витрине магазина на одной из улиц в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Новогодние украшения в витрине магазина на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция в витрине одного из магазинов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Праздничная инсталляция в витрине одного из магазинов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Праздничная инсталляция в витрине одного из магазинов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Новогодняя инсталляция на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Новогодняя инсталляция на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкУличное новогоднее украшение на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
Уличное новогоднее украшение на одной из улиц в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Уличное новогоднее украшение на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя ель в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
Украшенный к Новому году Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Новогодняя ель в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация Банковского моста в Санкт-Петербурге.
Новогодняя иллюминация Банковского моста в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Новогодняя иллюминация Банковского моста в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
Украшения Большого гостиного двора в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Люди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкПраздничная иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Праздничная иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Alexei Danichev
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Праздничная иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
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