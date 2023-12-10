https://uz.sputniknews.ru/20231210/voyska-rf-primenyayut-vertolety-ka-52m-v-zone-svo-41481843.html

Войска РФ применяют вертолеты Ка-52М в зоне СВО

Войска РФ применяют вертолеты Ка-52М в зоне СВО

Модернизированные вертолеты нанесли удар по позициям ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны.

2023-12-10T11:38+0500

2023-12-10T11:38+0500

2023-12-10T11:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

вертолеты

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ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Минобороны России впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне специальной военной операции - они нанесли удар по позициям ВСУ на донецком направлении, сообщает РИА Новости.Как уточнили в министерстве, пилоты выполняли боевую задачу по поддержке наземных подразделений. Удар нанесли по координатам, переданным авиационным наводчиком. Уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. Летчик вертолета Ка-52М с позывным "Оса" рассказал, что противодействия со стороны противника не было, экипажи вернулись без происшествий. В начале года информированный источник РИА Новости сообщал, что модернизированные Ка-52М применяются в зоне СВО, в том числе с ракетами "Изделие 305". Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью 6 километров), "Вихрь" (8 километров), "Вихрь-М" (10 километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).

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