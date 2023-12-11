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https://uz.sputniknews.ru/20231211/fergana-npz-benzin-vypusk-rost-41504789.html
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет производить вдвое больше бензина
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет производить вдвое больше бензина
Такое стратегическое решение приняли в ответ на растущий спрос на топливо в зимний период.
2023-12-11T16:01+0500
2023-12-11T16:04+0500
узбекистан
экономика
ферганский нефтеперерабатывающий завод
бензин
выпуск
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Ферганский НПЗ с сегодняшнего дня увеличит общую мощность производства бензина АИ-80 и АИ-92 до 1 000 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе завода.Отмечается, что такое стратегическое решение принято из-за возрастающего спроса на бензин в зимний период, когда для автомобильных двигателей требуется более качественное и холодостойкое топливо.Увеличение объемов производства бензина обеспечит стабильное предложение на рынке топлива и позволит заводу эффективно удовлетворять потребительский спрос в зимний период.Заместитель генерального директора компании "Санег" по нефтепереработке Хабиб Латипов подчеркнул, что увеличение выпуска бензина является результатом новых технологических решений в рамках проводимой на заводе модернизации, и направлено на обеспечение населения доступным топливом.
https://uz.sputniknews.ru/20230524/ferganskiy-npz-vypusk-benzinov-klassa-evro-5-modernizatsiya-35279637.html
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ферганский нефтеперерабатывающий завод производство бензин рост спрос топливо зимний период
ферганский нефтеперерабатывающий завод производство бензин рост спрос топливо зимний период

Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет производить вдвое больше бензина

16:01 11.12.2023 (обновлено: 16:04 11.12.2023)
© Ферганский НПЗ Ферганский нефтеперерабатывающий завод
Ферганский нефтеперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2023
© Ферганский НПЗ
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Такое стратегическое решение приняли в ответ на растущий спрос на топливо в зимний период.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Ферганский НПЗ с сегодняшнего дня увеличит общую мощность производства бензина АИ-80 и АИ-92 до 1 000 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе завода.
Отмечается, что такое стратегическое решение принято из-за возрастающего спроса на бензин в зимний период, когда для автомобильных двигателей требуется более качественное и холодостойкое топливо.
Увеличение объемов производства бензина обеспечит стабильное предложение на рынке топлива и позволит заводу эффективно удовлетворять потребительский спрос в зимний период.
Заместитель генерального директора компании "Санег" по нефтепереработке Хабиб Латипов подчеркнул, что увеличение выпуска бензина является результатом новых технологических решений в рамках проводимой на заводе модернизации, и направлено на обеспечение населения доступным топливом.
"Сегодня завод выходит на новый уровень технологических процессов, определяя оптимальные параметры работы оборудования. Рост производства бензина также способствует формированию свободной рыночной цены", – отметил Латипов.
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