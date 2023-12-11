https://uz.sputniknews.ru/20231211/orban-peregovory-respublikantsy-ssha-ukraina-41496121.html

Для чего Орбан проводит тайные переговоры по Украине — СМИ

Для чего Орбан проводит тайные переговоры по Украине — СМИ

Премьер-министр Венгрии намерен объединиться с членами республиканской партии США для прекращения помощи ВСУ

2023-12-11T11:50+0500

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в мире

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джо байден

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести тайные переговоры с членами американской республиканской партии, чтобы добиться прекращения помощи США Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.По словам источника из числа республиканцев, некоторых членов Конгресса от республиканской партии пригласили к участию в закрытых переговорах."Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — рассказал изданию дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству. В связи с неопределенностью по этому вопросу, Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам президента США, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Напомним, что Байден осенью запросил у конгресса порядка $106 млрд на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Орбан рассказал, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

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