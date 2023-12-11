https://uz.sputniknews.ru/20231211/produkty-energiya-vrach-rekomendatsii-41501325.html

Какие продукты "забирают энергию" — врач

Какие продукты "забирают энергию" — врач

Употребление продуктов, имеющих свойство вызывать энергодефицит, нужно ограничить.

2023-12-11T22:07+0500

2023-12-11T22:07+0500

2023-12-11T22:07+0500

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Некоторые продукты питания не столько насыщают организм, сколько увеличивают энергозатраты и лишают человека сил, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.По ее словам, к последним относится, в частности, фастфуд.Также она добавила, что другая категория – это изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, дают быстрый подъем энергии, но через полчаса вам опять захочется перекусить, потому что организм не получил полезных веществ.Кроме того, такие продукты как алкоголь отнимают энергию из-за негативного влияния на печень.Также она рекомендовала ограничивать употребление продуктов, вызывающих энергодефицит.В заключение она добавила, что при хронических заболеваниях от употребления продуктов, отнимающих энергию, лучше отказаться совсем.Может ли одеяло помочь при тревоге и стрессе — врач

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