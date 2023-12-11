https://uz.sputniknews.ru/20231211/rossiyapvo-vsu-dron-unichtojeniye-41518012.html

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника

Дроны противника ликвидировали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

2023-12-11T18:09+0500

2023-12-11T18:09+0500

2023-12-11T18:09+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9 632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.

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