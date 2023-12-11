https://uz.sputniknews.ru/20231211/rossiyapvo-vsu-dron-unichtojeniye-41518012.html
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника
Дроны противника ликвидировали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
2023-12-11T18:09+0500
2023-12-11T18:09+0500
2023-12-11T18:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
беспилотник
уничтожение
россия
всу
безопасность
вооружение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38055757_0:236:3057:1956_1920x0_80_0_0_6bac1e3670584de986af71e37b568c78.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9 632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38055757_353:244:2697:2002_1920x0_80_0_0_bccaea3c9f13bbcd67590c8db5c64f99.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия система пво уничтожение дроны украина сутки
россия система пво уничтожение дроны украина сутки
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника
Дроны противника ликвидировали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Российские системы ПВО за последние сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Шевченко Донецкой народной республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области", — указано в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9 632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.