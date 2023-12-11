https://uz.sputniknews.ru/20231211/voyennoslujaschiye-rossiya-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-41488094.html

Военнослужащие РФ сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Военнослужащие РФ сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Попытки перемещения украинской армии были пресечены в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое

2023-12-11T09:32+0500

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.Кроме того, он добавил, что артиллерия уничтожила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и 4 единицы техники.

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