https://uz.sputniknews.ru/20231211/voyennoslujaschiye-rossiya-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-41488094.html
Военнослужащие РФ сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Военнослужащие РФ сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Попытки перемещения украинской армии были пресечены в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое
2023-12-11T09:32+0500
2023-12-11T09:32+0500
2023-12-11T09:47+0500
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.Кроме того, он добавил, что артиллерия уничтожила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и 4 единицы техники.
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военнослужащие рф срыв попытка ротация всу южнодонецк
военнослужащие рф срыв попытка ротация всу южнодонецк
Военнослужащие РФ сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
09:32 11.12.2023 (обновлено: 09:47 11.12.2023)
Попытки перемещения украинской армии были пресечены в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik
. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — рассказал Гордеев.
Кроме того, он добавил, что артиллерия уничтожила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.
В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и 4 единицы техники.