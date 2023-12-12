https://uz.sputniknews.ru/20231212/eaeu-bezrabotitsa-snijeniye-41522898.html
В ЕАЭС стало меньше безработных
В ЕАЭС стало меньше безработных
Количество безработных в Евразийском экономическом союзе составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%".
2023-12-12T11:11+0500
2023-12-12T11:11+0500
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Численность безработных в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 11,9%, сообщается на сайте ЕЭК.Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%, добавили в Евразийской экономической комиссии.По оценкам МОТ, общий уровень безработицы в странах ЕАЭС во втором квартале 2023 года составил 3,5%.Однако ситуация в странах различается. Так в Армении во втором квартале 2023 года уровень безработицы достиг 11,7%, в Беларуси в этот же период — 3,4%, в Казахстане — 4,8% — также в третьем квартале 2023-го, в Кыргызстане в 2022 году — 4,9%, а в России в третьем квартале текущего года — 3%.
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еаэс безработные снижение евразийский экономический союз
еаэс безработные снижение евразийский экономический союз
В ЕАЭС стало меньше безработных
11:11 12.12.2023 (обновлено: 11:31 12.12.2023)
Количество безработных в Евразийском экономическом союзе составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Численность безработных в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 11,9%, сообщается
на сайте ЕЭК.
"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец октября 2023 года составила 827,2 тысячи человек, сократившись на 11,9% по сравнению с аналогичной датой 2022 года", — говорится в сообщении.
Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%, добавили в Евразийской экономической комиссии.
По оценкам МОТ, общий уровень безработицы в странах ЕАЭС во втором квартале 2023 года составил 3,5%.
Однако ситуация в странах различается. Так в Армении во втором квартале 2023 года уровень безработицы достиг 11,7%, в Беларуси в этот же период — 3,4%, в Казахстане — 4,8% — также в третьем квартале 2023-го, в Кыргызстане в 2022 году — 4,9%, а в России в третьем квартале текущего года — 3%.