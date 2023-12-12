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В ЕАЭС стало меньше безработных

В ЕАЭС стало меньше безработных

Количество безработных в Евразийском экономическом союзе составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%".

2023-12-12T11:11+0500

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Численность безработных в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 11,9%, сообщается на сайте ЕЭК.Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель был равен 1%, добавили в Евразийской экономической комиссии.По оценкам МОТ, общий уровень безработицы в странах ЕАЭС во втором квартале 2023 года составил 3,5%.Однако ситуация в странах различается. Так в Армении во втором квартале 2023 года уровень безработицы достиг 11,7%, в Беларуси в этот же период — 3,4%, в Казахстане — 4,8% — также в третьем квартале 2023-го, в Кыргызстане в 2022 году — 4,9%, а в России в третьем квартале текущего года — 3%.

армения

беларусь

россия

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