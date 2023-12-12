https://uz.sputniknews.ru/20231212/katar-posolstvo-uzbekistan-otkrytiye-41522050.html

В Катаре открыли посольство Узбекистана

В Катаре открыли посольство Узбекистана

В столице Катара прошла церемония открытия Посольства РУз

2023-12-12T09:49+0500

2023-12-12T09:49+0500

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политика

бахтиер саидов

катар

доха

посольство

узбекистан

открытие

переговоры

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Дохе открылось посольство Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД.Дипломатическое представительство Катара открылось в Ташкенте в мае текущего года."Несомненно, эти посольства послужат укреплению наших отношений", — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Напомним, что министр иностранных дел Узбекистана участвует в Дохийском форуме, который проходит под лозунгом "Создание совместного будущего".На полях форума он провел ряд встреч, в том числе с Али Бин Фетаисом Аль-Марри, председателем Попечительского совета Центра верховенства закона и борьбы с коррупцией Катара.Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки по борьбе с коррупцией, а также предстоящие совместные мероприятия.Также прошли переговоры Бахтиёра Саидова с исполнительным директором Исламского банка Катара Басселем Гамалем. Речь шла о содействии инвестпроектам, развитии современных банковских и финансовых услуг, а также внедрении совместных инструментов проектного финансирования.

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