https://uz.sputniknews.ru/20231212/katar-posolstvo-uzbekistan-otkrytiye-41522050.html
В Катаре открыли посольство Узбекистана
В Катаре открыли посольство Узбекистана
В столице Катара прошла церемония открытия Посольства РУз
2023-12-12T09:49+0500
2023-12-12T09:49+0500
2023-12-12T10:31+0500
политика
бахтиер саидов
катар
доха
посольство
узбекистан
открытие
переговоры
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Дохе открылось посольство Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД.Дипломатическое представительство Катара открылось в Ташкенте в мае текущего года."Несомненно, эти посольства послужат укреплению наших отношений", — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Напомним, что министр иностранных дел Узбекистана участвует в Дохийском форуме, который проходит под лозунгом "Создание совместного будущего".На полях форума он провел ряд встреч, в том числе с Али Бин Фетаисом Аль-Марри, председателем Попечительского совета Центра верховенства закона и борьбы с коррупцией Катара.Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки по борьбе с коррупцией, а также предстоящие совместные мероприятия.Также прошли переговоры Бахтиёра Саидова с исполнительным директором Исламского банка Катара Басселем Гамалем. Речь шла о содействии инвестпроектам, развитии современных банковских и финансовых услуг, а также внедрении совместных инструментов проектного финансирования.
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катар открытие посольство узбекистан
катар открытие посольство узбекистан
В Катаре открыли посольство Узбекистана
09:49 12.12.2023 (обновлено: 10:31 12.12.2023)
В столице Катара прошла церемония открытия посольства РУз.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
В Дохе открылось посольство Узбекистана, сообщает
пресс-служба МИД.
"…В Катаре начал развеваться флаг Узбекистана. Благодаря высокой динамике, заданной лидерами двух стран, узбекско-катарские отношения развиваются на беспрецедентном уровне", — говорится в сообщении.
Дипломатическое представительство Катара открылось в Ташкенте в мае текущего года.
"Несомненно, эти посольства послужат укреплению наших отношений", — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Напомним, что министр иностранных дел Узбекистана участвует в Дохийском форуме, который проходит под лозунгом "Создание совместного будущего".
На полях форума он провел ряд встреч, в том числе с Али Бин Фетаисом Аль-Марри, председателем Попечительского совета Центра верховенства закона и борьбы с коррупцией Катара.
Стороны обсудили
широкий спектр вопросов двусторонней повестки по борьбе с коррупцией, а также предстоящие совместные мероприятия.
Также прошли переговоры
Бахтиёра Саидова с исполнительным директором Исламского банка Катара Басселем Гамалем.
Речь шла о содействии инвестпроектам, развитии современных банковских и финансовых услуг, а также внедрении совместных инструментов проектного финансирования.