https://uz.sputniknews.ru/20231212/uzbekistan-gazovyye-zapravki-sokrascheniye-rabota-41526040.html
Газовые заправки в Узбекистане перешли на новый режим работы
Газовые заправки в Узбекистане перешли на новый режим работы
Меры носят временный характер и применяются из-за резкого понижения температуры
2023-12-12T13:10+0500
2023-12-12T13:10+0500
2023-12-12T14:13+0500
узбекистан
газ
население
автозаправка
режим работы
похолодания
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане внесли изменения в график работы газовых заправок, сообщает "Худудгазтаъминот".Причина — резкое понижение температуры.В пресс-службе компании добавили, что из-за увеличения расхода газа наблюдается падение его давления.Поэтому с 12 декабря газовые заправки в Узбекистане будут работать с 6.00 до 12.00.Согласно введенным ранее ограничениям, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) работали с 6.00 до 15.00.Также отмечается, что на сегодняшний день потребители природного газа получают его в полном объеме, нехватки "голубого топлива" не наблюдается. Поставки сжиженного газа в отдаленные районы также осуществляют полностью и по утвержденному с местными хокимиятами графику.Также АО "Худудгазтаъминот" призвало граждан использовать газовое оборудование только для первоочередных нужд, а уходя из дома, выключать обогревательные приборы.
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узбекистан, газ, население, автозаправка, режим работы, похолодания
узбекистан, газ, население, автозаправка, режим работы, похолодания
Газовые заправки в Узбекистане перешли на новый режим работы
13:10 12.12.2023 (обновлено: 14:13 12.12.2023)
Меры носят временный характер и применяются из-за резкого понижения температуры.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
В Узбекистане внесли изменения в график работы газовых заправок, сообщает
"Худудгазтаъминот".
Причина — резкое понижение температуры.
В пресс-службе компании добавили, что из-за увеличения расхода газа наблюдается падение его давления.
Поэтому с 12 декабря газовые заправки в Узбекистане будут работать с 6.00 до 12.00.
"Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры", — говорится в сообщении.
Согласно введенным ранее ограничениям, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) работали с 6.00 до 15.00.
"В связи с резким понижением температуры воздуха по всей стране наблюдается увеличение потребления природного и сжиженного газа. В целях равномерного распределения топлива между потребителями специалисты сферы АО "Худудгазтаъминот" работают в круглосуточном режиме и в оперативном порядке решают возникающие проблемы", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на сегодняшний день потребители природного газа получают его в полном объеме, нехватки "голубого топлива" не наблюдается. Поставки сжиженного газа в отдаленные районы также осуществляют полностью и по утвержденному с местными хокимиятами графику.
"На 1 декабря 2023 года газоснабжающими организациями населению и оптовым потребителям было поставлено свыше 105,8 млн кубических метров природного газа. Кроме того, потребителям сжиженного газа было поставлено 2 543 тонны топлива", — указано в сообщении.
Также АО "Худудгазтаъминот" призвало граждан использовать газовое оборудование только для первоочередных нужд, а уходя из дома, выключать обогревательные приборы.