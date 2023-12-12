https://uz.sputniknews.ru/20231212/uzbekistan-gazovyye-zapravki-sokrascheniye-rabota-41526040.html

Газовые заправки в Узбекистане перешли на новый режим работы

Газовые заправки в Узбекистане перешли на новый режим работы

Меры носят временный характер и применяются из-за резкого понижения температуры

2023-12-12T13:10+0500

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узбекистан

газ

население

автозаправка

режим работы

похолодания

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане внесли изменения в график работы газовых заправок, сообщает "Худудгазтаъминот".Причина — резкое понижение температуры.В пресс-службе компании добавили, что из-за увеличения расхода газа наблюдается падение его давления.Поэтому с 12 декабря газовые заправки в Узбекистане будут работать с 6.00 до 12.00.Согласно введенным ранее ограничениям, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) работали с 6.00 до 15.00.Также отмечается, что на сегодняшний день потребители природного газа получают его в полном объеме, нехватки "голубого топлива" не наблюдается. Поставки сжиженного газа в отдаленные районы также осуществляют полностью и по утвержденному с местными хокимиятами графику.Также АО "Худудгазтаъминот" призвало граждан использовать газовое оборудование только для первоочередных нужд, а уходя из дома, выключать обогревательные приборы.

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узбекистан, газ, население, автозаправка, режим работы, похолодания