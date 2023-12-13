https://uz.sputniknews.ru/20231213/bayden-zelenskiy-vstrecha-pomosch-ukraina-41539849.html

Возможность помогать Украине стремительно заканчивается — Байден

Возможность помогать Украине стремительно заканчивается — Байден

Ранее президент США запросил у Конгресса $106 млрд, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил

2023-12-13T13:49+0500

2023-12-13T13:49+0500

2023-12-13T14:12+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. США продолжат поставки оружия Украине, пока есть такая возможность, но в отсутствии дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются, заявил американский президент Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.Также Байден уточнил, что в рамках одобренного во вторник нового пакета помощи, США направят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии. Он пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины, а обе партии в Конгрессе США по-прежнему поддерживают Киев, невзирая на мнение отдельных противящихся этому республиканцев.Президент США также выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО. Вместе с тем он признал, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов организации и выполнить необходимые условия, добавив, что этот шаг — дело времени.Во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи. Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине.Визит Зеленского в столицу США проходит на фоне того, что республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, а гарантий дальнейшей поддержки нет.Как заявил ранее информированный источник РИА Новости, палата представителей вряд ли одобрит новую помощь Украине до конца года. Как писала газета The Hill, республиканцы в Сенате также сомневаются, что удасться согласовать этот вопрос до конца года.Напомним, что ранее Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос требует утверждения обеими палатами Конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, соответственно уменьшаются и отправляемые Украине пакеты вооружений. Если у Конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а Сенат — 8 января.Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

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