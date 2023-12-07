https://uz.sputniknews.ru/20231207/bayden-rossiya-pobeda-svo-ataka-nato-41442664.html

Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

Такое заявление президент США сделал в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

2023-12-07T13:01+0500

2023-12-07T13:01+0500

2023-12-07T14:21+0500

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине, сообщает РИА Новости. "Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", — сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.Со своей стороны, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.Ранее Байден запросил $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но Cенат, контролируемый демократами, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений соответственно уменьшаются.При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на $100 млн, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал слова Байдена о столкновении ВС РФ и США недопустимыми, указав, что в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны" Соединенные Штаты "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран"Также он подчеркнул, что такого рода провокационная риторика для ответственной ядерной державы недопустима.Посол РФ назвал Вашингтон и его "ненасытный ВПК" прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Подтверждение этому — очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру" в попытках уберечь гегемонию США от заката.Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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