https://uz.sputniknews.ru/20231213/drapkina-rekomenduet-pochasche-zaxodit-v-gosti-ili-priglashat-k-sebe-lyudey-naxodyaschixsya-v-zone-riska-41539258.html

Чем грозит "синдром чая с бутербродом" — врач

Чем грозит "синдром чая с бутербродом" — врач

Он означает особую форму недоедания и опасен для здоровья пожилых

2023-12-13T22:06+0500

2023-12-13T22:06+0500

2023-12-13T22:06+0500

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еда

здоровье

пожилые люди

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Заслуженный врач РФ, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина объяснила опасность синдрома "чая с бутербродом", сообщает РИА Новости. По ее словам, этот синдром означает особую форму недоедания. Он бывает у тех, кто не может или не хочет питаться полноценно приготовленной едой. Например, такое часто встречается у пожилых людей, в рационе которых могут преобладать бутерброды, чай и крекеры.В результате, человек, подверженный такому симптому, начинает терять в весе, у него появляется постоянная слабость и обморочные состояния. Также у таких людей наблюдается снижение иммунитета, плохо заживают раны, а кости становятся хрупкими.Специалист перечислила факторы, которые приводят к развитию этого симптома. В их числе снижение вкуса и обоняния, хронические заболевания, прием лекарственных препаратов, проблемы с зубами, инвалидность, когнитивные нарушения, социальная изоляция и депрессия.В заключение Драпкина рекомендовала почаще заходить в гости или приглашать к себе людей, находящихся в зоне риска. Необходимо периодически напоминать близкому человеку о необходимости съесть фрукты, овощи и орехи. Также не помешает проконсультироваться с диетологом по поводу приема поливитаминных комплексов или специализированного нутритивного питания.

https://uz.sputniknews.ru/20231212/glitsin-priyem-vrach-rekomendatsii-41525271.html

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