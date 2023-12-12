https://uz.sputniknews.ru/20231212/glitsin-priyem-vrach-rekomendatsii-41525271.html
Почему не стоит принимать глицин без консультации врача — подробности
Почему не стоит принимать глицин без консультации врача — подробности
Невролог: в зависимости от дозы препарат может успокаивать или бодрить
2023-12-12T22:05+0500
2023-12-12T22:05+0500
2023-12-12T22:05+0500
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Некоторые люди, испытывая тревогу или стресс, принимают глицин. Что при этом необходимо учитывать, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова.Глицин – аминокислота, необходимая для функционирования нервной системы. Однако, принимая этот препарат необходимо помнить, что он может иметь как успокаивающий, так и "стимулирующий" эффект.Однако, по ее словам, лучше принимать глицин по назначению врача, а не по собственной инициативе.Также она добавила, что сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, так как это может снизить активность других лекарств.Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи
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MIA „Rosiya Segodnya“
глицин прием врач консультация доза
глицин прием врач консультация доза
Почему не стоит принимать глицин без консультации врача — подробности
Невролог: в зависимости от дозы препарат может успокаивать или бодрить.
Некоторые люди, испытывая тревогу или стресс, принимают глицин. Что при этом необходимо учитывать, рассказала радио Sputnik
доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова.
Глицин – аминокислота, необходимая для функционирования нервной системы. Однако, принимая этот препарат необходимо помнить, что он может иметь как успокаивающий, так и "стимулирующий" эффект.
"В малых дозах глицин обладает стимулирующим действием, в больших – успокаивающим. Если мы хотим немножечко улучшить память, повысить работоспособность, то это порядка 300 миллиграммов в сутки, разделенные на два-три приема. Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3000 миллиграммов. Принимать в этом случае можно однократно за полчаса – час до сна. Курс – две недели, месяц", – рекомендовала специалист.
Однако, по ее словам, лучше принимать глицин по назначению врача, а не по собственной инициативе.
"В какой-то момент глицин перестает помогать, потому что тревога имеет свойство становиться хронической. По мере того, как болезнь прогрессирует, он перестает действовать. Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением", – предупредила Акарачкова.
Также она добавила, что сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, так как это может снизить активность других лекарств.