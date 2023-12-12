https://uz.sputniknews.ru/20231212/glitsin-priyem-vrach-rekomendatsii-41525271.html

Почему не стоит принимать глицин без консультации врача — подробности

Почему не стоит принимать глицин без консультации врача — подробности

Невролог: в зависимости от дозы препарат может успокаивать или бодрить

2023-12-12T22:05+0500

2023-12-12T22:05+0500

2023-12-12T22:05+0500

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Некоторые люди, испытывая тревогу или стресс, принимают глицин. Что при этом необходимо учитывать, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова.Глицин – аминокислота, необходимая для функционирования нервной системы. Однако, принимая этот препарат необходимо помнить, что он может иметь как успокаивающий, так и "стимулирующий" эффект.Однако, по ее словам, лучше принимать глицин по назначению врача, а не по собственной инициативе.Также она добавила, что сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, так как это может снизить активность других лекарств.Врач рассказал, как перестать просыпаться среди ночи

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