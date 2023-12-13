https://uz.sputniknews.ru/20231213/kongress-odobreniye-rassledovaniye-impichment-bayden-41542905.html

В Конгрессе США одобрили расследование с целью импичмента Байдена

В Конгрессе США одобрили расследование с целью импичмента Байдена

Профильный комитет поддержал данную инициативу девятью голосами против четырех.

2023-12-13T15:45+0500

2023-12-13T15:45+0500

2023-12-13T18:01+0500

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резолюция

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости."После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", — объяснил лидер республиканского большинства Стив Скализ.В поддержку инициативы высказались девять членов комитета против четырех. Документ предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое на этом этапе необязательно. Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, призванным установить предполагаемое участие американского лидера в бизнес-операциях своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка же по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.

https://uz.sputniknews.ru/20231213/bayden-zelenskiy-vstrecha-pomosch-ukraina-41539849.html

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