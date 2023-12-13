https://uz.sputniknews.ru/20231213/mirziyoyev-videoselektor-zima-podgotovka-41534347.html

Правоохранители и службы социнфраструктуры РУз начали работать круглосуточно

Правоохранители и службы социнфраструктуры РУз начали работать круглосуточно

Глава республики поручил в сжатые сроки завершить мероприятия в рамках программы подготовки к зимнему сезону.

2023-12-13T09:51+0500

2023-12-13T09:51+0500

2023-12-13T12:46+0500

общество

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

подготовка

зима

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Накануне все правоохранительные органы и службы социальной инфраструктуры перевели на круглосуточный режим работы. Такое решение было принято на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Речь шла об устойчивом проведении зимнего сезона. Глава республики подчеркнул важность рационального использования энергоресурсов и пресечения случаев их незаконного потребления. Ранее были полностью задействованы внутренние резервы, проведена модернизация сетей.Отдельно затронули ситуацию в Ташкенте, где высоки плотность населения и потребление электроэнергии. Здесь построили 2 новые подстанции общей мощностью 286 мегаватт, обновили 228 трансформаторов, 1 130 километров сетей, проложили 260 километров высоковольтных кабельных линий.Президент РУз подчеркнул необходимость продолжения этих работ, а также завершения в сжатые сроки мероприятий, включенных в программу подготовки.Обсудили также проблемы в энергосистеме некоторых регионов. Особое внимание Мирзиёев уделил мнениям, которые население, высказывает в соцсетях.Например, на газозаправочных станциях в Наманганской области случаются перебои в поставках топлива. В Балыкчинском, Пахтаабадском, Мархаматском и Андижанском районах из-за холодов обострились проблемы с электроснабжением. Поступают сообщения, что в Гузарском и Касбийском районах Кашкадарьинской области часто гаснет свет.Президент еще раз подчеркнул необходимость оперативного устранения подобных недостатков и предотвращения их в будущем. Он поручил руководителям предприятий электросетей и газоснабжения подготовить аварийные бригады и обеспечить их круглосуточную работу, увеличить запас необходимых инструментов и материалов.Как отмечалось, в этом году запущена новая система поставок угля. Добыто 5 млн 900 тысяч тонн угля. Населению поставлено 930 тысяч тонн, еще 93 тысячи тонн — для социальной сферы.Мирзиёев поручил обеспечить ежедневный контроль за поставками угля со складов в регионах населению и объектам социальной сферы, создать необходимый запас угля на объектах, где система отопления передана частным партнерам.Особое внимание на совещании уделили вопросам создания благоприятных условий для празднования Нового года."Отмечалось, что культурные мероприятия пройдут на высоком уровне, будут расширены развлекательные программы и услуги. На рынках будут организованы ярмарки со сниженными ценами. Генеральная прокуратура будет осуществлять надзор за попытками безосновательного завышения цен", — говорится в сообщении.Речь также шла об обеспечении стабильной работы общественного транспорта, качественного обслуживания пассажиров в метро и автобусах. Затронули также вопросы улучшения условий на остановках, очистки дорог и повышения безопасности дорожного движения.

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